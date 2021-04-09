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пятница, 09 апреля 2021 21:10

Половина населения живет в трудовом рабстве - эксперт о бедности украинцев

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Половина населения живет в трудовом рабстве - эксперт о бедности украинцев
По словам эксперта, в Украине проблема бедности очень плотно сочетается с проблемой демографической ямы. Фото: unsplash

В Украине высокий уровень бедности. Он формируется не только как абстрактные цифры дохода или имущественного положения, а и в сопоставлении с ожиданиями населения. Украина занимает очень плохие позиции в рейтинге самых счастливых стран мира, потому что мы бедная страна Европы, говорит Gazeta.ua финансовый эксперт Алексей Кущ.

По его словам, уровень благосостояния и благополучия украинцы измеряют по европейским стандартам.

"$5 в день - это по мировым критериям уровень бедности в странах Восточной Европы. А в Украине $150 в месяц - это больше, чем средняя пенсия. То есть у нас уровень бедности очень специфический по социальным группам. Он высокий для социально незащищенных слоев населения. 10 млн пенсионеров, которые получают пенсию ниже, чем средняя, ​​можно отнести к категории бедных. А это почти треть населения Украины", - говорит эксперт.

По его словам, половина населения живет от зарплаты до зарплаты. Это так называемая модель трудового рабства. Он добавляет, что по данным Госстата, 35% населения не могли оплатить лекарства и медицинские услуги. Если человек не может обеспечить собственное выживание, то он находится за чертой бедности.

"В Украине примерно четвертая часть домохозяйств получает субсидии, а несколько лет назад их было почти 50%. Уменьшение количества субсидиантив произошло не потому, что украинцы стали богаче, а из-за более жестких критериев оценки тех, кто имеет право на получение выплат", - говорит Алексей Кущ.

Эксперт добавляет, что бедность всегда идет за кризисом.

"В 2020-м было падение экономики на 4%, то есть мы сейчас в экономическом кризисе. Все надеялись на быстрое восстановление украинской экономики в 2021 году, рост на 5%. Сейчас очевидно, что это недостижимо. Всемирный банк хотя и улучшил ориентир роста до 3,8%, но это очень мало, даже по сравнению с темпами падения экономики в прошлом году", - убежден экономист.

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По его мнению, в Украине нет амортизирующего слоя в виде ядра среднего класса. Речь идет о людях, которые не выпадают из этого сегмента даже во время кризисов. Кущ считает его наличие очень важным, потому что средний класс всегда является адвокатом положительных сдвигов, реформ в обществе. Сейчас он больше маргинализируется и становится на сторону жестких социальных требований.

По словам эксперта, в Украине проблема бедности очень плотно сочетается с проблемой демографической ямы.

"Семейная пара без детей может выйти на уровень среднего класса и удерживаться там, если умеет работать. Но рождение ребенка уже на 25% снижает вероятность их пребывания в этом сегменте. Рождение двух - на 50%. Потому что точно кто-то на много лет выпадает из профессиональной деятельности, теряет свою капитализацию на рынке труда, а расходы увеличиваются. В Украине рождения детей рассматривается как формат жертвенности, потому что люди вынуждены от чего-то отказываться. Многие хотят просто жить, наслаждаться жизнью. Это приводит к отсутствию государственных инструментов помощи молодым семьям, что трансформируется в проблему колоссального демографического кризиса. Он через определенный период приводит к невозможности динамичного экономического развития, а последнее - к ухудшению проблемы бедности", - убежден Алексей Кущ.

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По его мнению, доходы украинцев могут измениться только тогда, когда экономика начнет генерировать национальный продукт с более высоким уровнем добавленной стоимости. Потому что производной высокой добавленной стоимости в структуре национального продукта является высокий уровень заработных плат. А высокая заработная плата является залогом того, что в структуре потребительских расходов продукты питания будут занимать 10%, как в развитых странах.

"Раньше экономисты писали, что сектор экономических услуг будет драйвером экономического роста в XXI веке. Человек улучшает свое питание в связи с ростом доходов, но есть определенный предел, потому что нельзя съедать в десятки раз больше. Расходы на промышленные товары, например, одежду, тоже растут. Этот тренд длится дольше, чем с питанием, потому что человек начинает покупать автомобили, дорогие вещи. Но все равно достигается определенный предел и доля расходов на промышленные товары начинает уменьшаться. А расходы на услуги только растут, независимо от того, сколько человек зарабатывает. Он начинает больше путешествовать, находить виды услуг, которые раньше не мог себе приобрести", - говорит эксперт.

По его мнению, современная структура экономики, где драйвером является сектор услуг, возможна только если у людей есть деньги.

"Иначе будут покупать только самые необходимые товары - еду и промышленные товары, без которых нельзя обойтись. Например, мыло, шампунь или зубную пасту. С точки зрения экономического роста, это довольно слабые драйверы. Вот почему в Украине такие вялые темпы экономического роста. Мы находимся в замкнутом круге", - резюмировал эксперт.

Украинцы чаще всего экономят на отдыхе, одежде и пищевых продуктах, говорится в результатах опроса компании Research & Branding Group.

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