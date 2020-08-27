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воскресенье, 30 августа 2020 10:30

Полностью долги по зарплате гасили дважды: шахтеры отмечают профессиональный праздник

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Полностью долги по зарплате гасили дважды: шахтеры отмечают профессиональный праздник
Долги по зарплате шахтерам на 1 июня 2020 года составили более 1,2 млрд грн. Фото: НБУ

В Украине 30 августа профессиональный праздник отмечают шахтеры.

Количество шахт и горняков за последние 6 лет существенно уменьшилось. До начала войны с Россией и оккупации страной-агрессором украинских территории действовало 145 шахт. Из них 135 стабильно добывали уголь. Сейчас осталось 49 шахт. Из них 33 - государственные.

"Если некоторые государственные шахты называют прибыльными, то исключительно ради того, чтобы не выделять на них средства из государственного бюджета. О какой доходности можно говорить, если шахтерам годами не выплачивают зарплаты. Лучшая ситуация с частными шахтами. Но там также не могут вовремя закупить оборудования и рассчитаться с подрядчиками. Шахтерам предлагают перейти на 5-дневный рабочий график. Это означает сокращение рабочих мест и фонда заработной платы", - рассказал Gazeta.ua глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

В то же время по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, с 33 государственных шахт 22 - бесперспективные. Рано или поздно они закроются. Чтобы люди не потеряли рабочие места, власти обсуждают стратегию развития шахтерских регионов.

"Шахты обычно построены в моногородах, где все держится на добыче угля. Оно обеспечивает работой коксохимические, химические предприятий. Уголь используют в металлургии, теплоцентралях, 25 процентов применяют для производства электроэнергии", - объясняет Волынец.

В Украине на государственных шахтах работает около 35 тыс. горняков. Столько же на частных. До войны насчитывали около 210 тыс. шахтеров.

"Молодежь уезжает за границу. Работать остаются пожилые люди. На поверхностях шахт работу выполняют женщины. В то же время им часто насчитывают ниже минимальной заработной платы. Причем долги по зарплате продолжают расти. Шахтеры работают на изношенном оборудовании. Во всем мире работа, связанная с опасными условиями труда, оплачивается почасово. У нас оплата сдельно-премиальная", - объясняет глава Независимого профсоюза горняков.

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По его словам, в 2005-2010-х задолженность по выплате зарплаты полностью гасили дважды. Новые долги накопились с 2015 года. На 1 июня 2020-го составляют более 1,2 млрд грн.

Через долги по зарплате в начале лета бастовали шахтеры "Мирноградвугілля", "Добропіллявугілля", "Селидіввугілля", представители шахт Львовско-Волынского бассейна. Они требовали от властей погашения задолженности, запрета импорта электроэнергии и угля из России.

Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, заявил, что готов заменить работников, которые бастуют на шахтеров с Украины. Мол, в соседней стране "море" безработных. В Независимом профсоюзе горняков заявили, что украинские работники не собираются ехать на работу в Беларусь.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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Дата
30
августа

Полностью долги по зарплате гасили дважды: шахтеры отмечают профессиональный праздник

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