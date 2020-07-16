Полмиллиона безработных: какие у них профессии, образование и возраст

Половина безработных имеет высшее образование. Фото: pixabay.com

1 июля на учете в Государственной службе занятости находились почти 518 тыс. безработных. Среди них 58% - женщины, 42% - мужчины.

Половина безработных имеет высшее образование. 33% - окончили профессионально-технические учебные заведения, а 17% - общеобразовательную школу. Молодежь до 35 лет составляет треть безработных. Другая треть - люди, которым от 35 до 44 лет. Среди тех, кому более 45 лет, - 40% безработных, сообщают в Государственном центре занятости.

Из всех безработных 4% имели инвалидность, 2% - бывшие участники АТО, 1% - внутренне перемещенные лица, 8% - люди, которым до пенсии по возрасту осталось 10 и менее лет, 1% - выпускники учебных заведений. Эти люди нуждаются в дополнительном содействии в трудоустройстве.

До увольнения 17% безработных работали в сфере торговли, 14% - в перерабатывающей промышленности, 13% - в госуправлении, обороне и соцстраховании, 9% - в сельском, лесном и рыбном хозяйстве.

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С начала карантина работу нашли 174 тыс. украинцев, из них - 116 тыс. безработных. Больше всего людей пошли работать в сельское хозяйство - 54% от всех трудоустроенных, в перерабатывающую промышленность - 13% и 11% - в торговлю.

После послабления карантина возобновляется работа предприятий и организаций. Благодаря этому в июне удалось трудоустроить 54 тыс. украинцев, что на треть больше, чем в мае.

В Украине средняя зарплата составляет более 10 тыс. грн. В Киеве работодатели в среднем готовы платить 15 тыс. грн, свидетельствуют данные Госкомстата.