Полиция получила право штрафовать "евробляхеров" на месте

Национальная полиция получила доступ к электронной базе Государственной фискальной службы. Теперь правоохранители могут проверять статус автомобилей на иностранных номерах и штрафовать "евробляхеров" на месте.
Сейчас система работает в Харьковской области в тестовом режиме, но в ближайшее время будет запущена по всей Украине, рассказывает "Сегодня".
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Размер первого штрафа - 8,5 тыс грн. За повторное нарушение - штраф 17 тыс грн или лишение водительских прав на год.
Наказывать будут за управление авто в иностранной регистрации, которое вовремя не покинуло пределы Украины, а также, если авто автомобилем на еврономерах управляет не тот человек, который ввез авто в Украину.
До 1 февраля обнародуют список моделей машин, за которые нужно будет уплатить транспортный налог в размере 25 тыс грн.
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