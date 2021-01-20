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среда, 20 января 2021 11:30

Полиция получила право штрафовать "евробляхеров" на месте

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Полиция получила право штрафовать &quot;евробляхеров&quot; на месте
Размер первого штрафа - 8,5 тыс грн. Фото: pexels.com

Национальная полиция получила доступ к электронной базе Государственной фискальной службы. Теперь правоохранители могут проверять статус автомобилей на иностранных номерах и штрафовать "евробляхеров" на месте.

Сейчас система работает в Харьковской области в тестовом режиме, но в ближайшее время будет запущена по всей Украине, рассказывает "Сегодня".

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Размер первого штрафа - 8,5 тыс грн. За повторное нарушение - штраф 17 тыс грн или лишение водительских прав на год.

Наказывать будут за управление авто в иностранной регистрации, которое вовремя не покинуло пределы Украины, а также, если авто автомобилем на еврономерах управляет не тот человек, который ввез авто в Украину.

До 1 февраля обнародуют список моделей машин, за которые нужно будет уплатить транспортный налог в размере 25 тыс грн.

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