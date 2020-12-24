Показали самую дорогую рыбу Польши, которая вдвое дешевле в Украине

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Главной рыбой рождественского стола является карп. Продавать его начинают с середины декабря. Для него выставляют специальные бассейны. При покупке рыбу вылавливают и продают живой. Килограмм такой рыбы 120 гривен. В супермаркетах предлагают филе из карпа, которое обойдется в 150-170 гривен. Причем филе лосося здесь дешевле и стоит 130 грн.

"Поляки не представляют рождественский стол без карпа и готовы потратить на него любые деньги. Обычно готовят 2-3 блюда. Главная-карп в панировке или запеченный с овощами. Семья моего мужа готовит холодец из карпа. Каждая семья берет две-три рыбины. Также готовят блюда из пстронга, и сельди. Есть традиция также дарить чешуйки из рождественского карпа, чтобы были деньги в кошельке. Их целый год носят в тайном кармане", - рассказывает Дарья Поляк, которая живет в Варшаве.

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В Киеве карп можно купить от 45 до 65 гривен за килограмм. Цена зависит от величины и сорта рыбы. Самый дорогой зеркальный карп, не имеющий чешуи.

"Зимой цена на рыбу невысокая. Сейчас нет запрета на вылов рыбы также есть достаточно хозяйств, которые разводят эту рыбу в достаточном количестве. Самая высокая цена на рыбу будет в начале весны, когда начинается нерест. В прошлом году в этот период килограмм карпа был по 80-90 гривен за килограмм", - рассказывает продавец рыбы Виктор Марцинюк.

На прошлой неделе в Украине заметно подорожали продукты традиционной потребительской корзины. Цены выросли на фрукты и овощи, хлеб, масло, сахар и яйца