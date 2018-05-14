Показали новые декларации и заявления для оформления субсидии

В Украине с 1 мая 2018 года изменили форму заявления и декларации о доходах.

В заявлении необходимо указать, на какие виды услуг гражданин желает получить субсидию. Речь идет либо об оплате жилищно-коммунальных услуг, либо приобретении твердого топлива и сжиженного газа. Кроме того, необходимо указать сведения о жилищно-коммунальных услугах, которыми пользуется семья, сообщил в Facebook "Урядовий портал".

Автор: Урядовий портал Независимо от вида, в котором выплачивается субсидия, она не включается в общий месячный налогооблагаемый доход налогоплательщика. Поэтому монетизация части сэкономленных субсидий не должна указываться в декларации о доходах.

В декларацию необходимо внести сведения о всех членах семьи, независимо от регистрации места жительства.

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Кроме того, ранее в декларации указывали виды доходов зарегистрированных в квартире лиц. С мая 2018 года нужно указывать только данные о видах и суммах доходов лиц, информация о которых отсутствует в Государственном реестре физлиц. Это налогоплательщики за III-IV кварталы 2017-го. Например, доход от сдачи молока, квартиры в аренду, полученных за рубежом доходов.

Во время прошлого отопительного сезона субсидию получали 23 400 семей, проживающих в домах площадью более 200 кв. м. Также субсидию получили 28,5 тыс. домохозяйств, проживающих в квартирах площадью более 120 кв. м.