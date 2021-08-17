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вторник, 17 августа 2021 00:33

Подсолнечное масло скоро подешевеет

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Подсолнечное масло скоро подешевеет
Масло может подешеветь. Фото: Сегодня

В Министерстве экономики ожидают значительного снижения цен в Украине на подсолнечное масло "социальных" сортов до конца августа.

Украинские производители не спешили снижать цены на масло вслед за мировыми тенденциями, сообщила пресс-служба министерства по результатам совещания с представителями рынка растительного масла и центральными органами исполнительной власти.

"Индекс продовольственных цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) на масле в конце прошлого месяца снизился на 10%. Но вместо этого стоимость подсолнечного масла в Украине оставалась стабильной", - говорится в сообщении.

Индекс ФАО нуждается в корректировке, поскольку базируется на пяти масличных культурах и высокий удельный вес там составляет пальмовое масло. Но несмотря на это существуют возможности для снижения стоимости этого социального для Украины продукта.

"Вместе с ключевыми игроками рынка стороны договорились о мерах, которые позволят осуществлять взвешенную ценовую политику и придерживаться высоких стандартов социально ответственного бизнеса. По прогнозам производителей, это позволит значительно снизить стоимость "социальных" сортов масла до конца месяца", - подчеркнули в Минэкономики.

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В начале года в Украине литр масла стоил в среднем 47,55 грн, по данным Госкомстата. В апреле стоимость возросла до 58,05, в июне - до 64,95.

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