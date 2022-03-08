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вторник, 08 марта 2022 06:44

Спецтема: Война России против Украины

Подсчитали ущерб, который Россия нанесла украинской инфраструктуре

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Подсчитали ущерб, который Россия нанесла украинской инфраструктуре
Кубраков считает, что большинство объектов удастся восстановить за год. Фото: t.me/Pravda_Gerashchenko

Война нанесла транспортной инфраструктуре Украины ущерб на миллиарды гривен.

На восстановление крупнейших объектов понадобится около двух лет, заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков, передает "Укринформ".

"По состоянию на конец прошлой недели по исключительно транспортной инфраструктуре, а это дороги, мосты, железная дорога, оборудование и аэропорты, убытки превысили $10 млрд", - говорится в сообщении.

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В восстановлении Украина будет полагаться на помощь мира. Министр считает, что большинство объектов удастся отстроить за год, самые сложные и самые большие комплексы – за два.

"Украина защищает интересы всего цивилизованного мира, потому и восстанавливать эту страну будет не самостоятельно. Мы точно одержим победу и точно все отстроим", - подытожил Кубраков.

24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

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