Подсчитали, сколько украинцы должны за коммуналку. Суммы катастрофические

Украинцы должны за коммуналку огромные суммы. Фото: РБК

По состоянию на конец 2021 года долги украинцев по коммуналке составили 81,3 млрд гривен.

Задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг за декабрь 2021 года выросла на 8,7 млрд гривен, сообщает Государственная служба статистики Украины.

По состоянию на 31 декабря долги украинцев составили:

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За поставку и распределение природного газа - 33,8 млрд гривен,

За поставку тепловой энергии и горячей воды - 26,6 млрд гривен,

За централизованное водоснабжение и водоотвод - 6,4 млрд гривен,

За управление многоквартирным домом - 5,6 млрд гривен,

За обращение с бытовыми отходами - 1,3 млрд гривен,

За поставки и распределение электрической энергии - 7,7 млрд гривен.

Украинцы от 60 лет смогут оплатить коммуналку деньгами за вакцинацию против коронавируса в рамках программы "еПоддержка".