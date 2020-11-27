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пятница, 27 ноября 2020 14:57

Поддержка населения во время пандемии: на что хотят потратить деньги с Covid-фонда

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Поддержка населения во время пандемии: на что хотят потратить деньги с Covid-фонда
Из фонда уже потратили 62,1% средств. Фото: unsplash

Социальные инициативы, анонсированные президентом Владимиром Зеленским, планируют финансировать из фонда борьбы с Covid-19.

Речь идет о деньгах на списание налоговых долгов, освобождение от уплаты ЕСВ и единого налога ФЛП 1-й группы. С Covid-фонда также профинансируют помощь украинцам, потерявшим часть доходов, и бизнесу, который вынужден сокращать расходы на работников, пишет "Экономическая правда".

О таких действиях идет речь в 3 законопроекте, который внес в парламент президент.

Коронавирусный фонд создали в апреле 2020 года во время секвестра бюджета. Его общий размер составлял 65,9 млрд грн.

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По последним данным Министерства финансов, по состоянию на 25 ноября из фонда уже потратили 62,1% средств - в общем 40,9 млрд грн. То есть на финансирование инициатив президента осталось еще 25 млрд грн.

"Если Минздрав использует все выделенные из фонда средства после подписания тендерных договоров, то останется около 14 миллиардов гривен. Львиную долю из них составляют расходы на строительство и ремонт дорог - около 10 миллиардов гривен, которые еще не использовал Укравтодор. Именно этих средств хватило бы, чтобы профинансировать выплаты единовременного пособия в 8 тысяч гривен", - говорится в материале.

24 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что государство предоставит одноразовую материальную помощь тем, чья сфера деятельности попадает под запрет из-за усиления карантина. Размер выплаты составляет 8 тыс. грн.

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