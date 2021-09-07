Почему за границей продукты стоят дешевле - объяснение экономиста

 
Ексклюзивы
1/5
"Не надо сводить всю нашу культуру к селу и страданиям" - Гундорова
"Не надо сводить всю нашу культуру к селу и страданиям" - Гундорова
Просмотров: 81
Украинцы, белорусы, литовцы и поляки разгромили московитов под Оршей. Как во Львове праздновали годовщину
Украинцы, белорусы, литовцы и поляки разгромили московитов под Оршей. Как во Львове праздновали годовщину
Просмотров: 702
Деньги олигархов или Офис президента: какие группы влияния победят в Верховной Раде
Деньги олигархов или Офис президента: какие группы влияния победят в Верховной Раде
Просмотров: 153
"Разумкову надо беречься - политолог озвучил планы Зеленского на Раду
"Разумкову надо беречься - политолог озвучил планы Зеленского на Раду
Просмотров: 441
Что останавливает людей переходить на украинский. Как преодолеть препятствия
Что останавливает людей переходить на украинский. Как преодолеть препятствия
Просмотров: 234
На лошадях и в доспехах Киевом прошел Хотинский ход
На лошадях и в доспехах Киевом прошел Хотинский ход
Просмотров: 1350
Жадан, Забужко, Андрухович, Костенко: эксперт рассказала, кто есть кто в современной украинской литературе
Жадан, Забужко, Андрухович, Костенко: эксперт рассказала, кто есть кто в современной украинской литературе
Просмотров: 270
Или страна будет развиваться, или мы исчезнем — Валентин Васянович
Или страна будет развиваться, или мы исчезнем — Валентин Васянович
Просмотров: 396
РФ осуществляет мягкую аннексию Беларуси - оппозиционер
РФ осуществляет мягкую аннексию Беларуси - оппозиционер
Просмотров: 162
Вашингтонские договоренности отворачивают новый виток войны
Вашингтонские договоренности отворачивают новый виток войны
Просмотров: 621
Фото
Все фото
9
12
16
5
9
Обзор цен: что больше всего подорожало в супермаркетах
Обзор цен: что больше всего подорожало в супермаркетах
Гривне - 25 лет: открыли музей украинской валюты
Гривне - 25 лет: открыли музей украинской валюты
Визит Зеленского в США: результаты, цифры, оценки
Визит Зеленского в США: результаты, цифры, оценки
Какими могли быть гривны 1996-го - эскизы
Какими могли быть гривны 1996-го - эскизы
Современная и комфортная: в Киеве тестируют новую швейцарскую электричку
Современная и комфортная: в Киеве тестируют новую швейцарскую электричку
Видео
Все видео
В Украине начали денежную реформу
В Украине начали денежную реформу
В Украине введут новый налог на покупки
В Украине введут новый налог на покупки
Изменения в Налоговый кодекс могут уничтожить любой бизнес - Дубровский
Изменения в Налоговый кодекс могут уничтожить любой бизнес - Дубровский
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Раньше только избранные знали, что выставляют" Фонд госимущества запускает сайт онлайн-аукционов аренды недвижимости
"Раньше только избранные знали, что выставляют" Фонд госимущества запускает сайт онлайн-аукционов аренды недвижимости
Интервью
1/5
Звезда "Гарри Поттера" и "Игры престолов" в Украине заказывала борщ и хреновуху: откровенности актрисы на Comic Con Ukraine
Звезда "Гарри Поттера" и "Игры престолов" в Украине заказывала борщ и хреновуху: откровенности актрисы на Comic Con Ukraine
Просмотров: 1107
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
Просмотров: 1377
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 1215
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Просмотров: 459
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Просмотров: 1026
Колонка
Наталья Соколан
Наталья Соколан
08 сентября 2021
Просмотров: 162
Вік не грає ролі
Понад рік шукаю роботу. Не те що зовсім не працюю – трапляються замовлення на тексти, консультую, проводжу тренінги як психолог. Та доходу від ...
среда, 08 сентября 2021 21:10

Почему за границей продукты стоят дешевле - объяснение экономиста

  Комментировать
Почему за границей продукты стоят дешевле - объяснение экономиста
В Польше на социальные товары действуют пониженные ставки налога на добавленную стоимость. Фото: Gazeta.ua

Украинцы больше 50% доходов тратят на продукты питания, коммунальные услуги. У нас нет высокого драйва потребления, как в западных странах. Он формирует возможности появления большого количества игроков на рынке - средних и небольших компаний. У нас они не выживают, рассказал Gazeta.ua экономист Алексей Кущ.

"В Украине умирают сетевые супермаркеты, которые работают в среднем сегменте. Не говоря о мелких предпринимателях. Все монополизируется крупными торговыми сетями. В Европе, вы не увидите в средине города крупных торговых центров. Они вынесены за пределы. Чтобы малый и средний бизнес, который торгует, развивался внутри городов. А у нас наоборот. На каждом шагу огромные супермаркеты, которые фактически уничтожают в сегменте торговли малый и средний бизнес, монополизируют рынок", - говорит экономист.

Разницу в ценах за рубежом и в Украине эксперт объясняет определенными базовыми факторами.

"Во-первых, социальные установки. Мы ежегодно тратим примерно 140 миллиардов гривен на возмещение НДС. 80% этой суммы - это возмещение экспортерам сырья, в том числе аграрного. По той же масляной группе у нас разрыв между налогами, которые уплачиваются компаниями и тем, что им возмещается из госбюджета, составляет 30 миллиардов гривен. То есть, государство им возвращает налогов на 30 миллиардов гривен больше, чем они платят. Соответственно получается, что одна партия подсолнечного масла, которое продается на внутреннем и внешнем рынке, на первом будет всегда дороже. Именно за счет возмещения НДС. Почему в Польше товары дешевле? Ведь там тоже есть механизм возмещения НДС для экспортеров. Но на внутреннем рынке на социальные товары действуют пониженные ставки налога на добавленную стоимость. Например, на хлеб, крупы, яйца, молоко, масло. На них может быть налог 5% или меньше. За счет этого формируются достаточно низкие цены на социальные товары. Поэтому подсолнечное масло в Польше или Чехии дешевле, чем в Украине. Хотя наша страна является номером один среди экспортеров подсолнечного масла", - объясняет Алексей Кущ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обзор цен: что больше всего подорожало в супермаркетах

Второй причиной разницы цен экономист называет монополизацию рынков.

"У нас рынки сбыта монополизированы несколькими крупными игроками. В том числе торговыми сетями. Антимонопольный комитет фактически не работает и выступает в роли статиста. Плюс потребительская бедность населения. Это побуждает торговые сети зарабатывать деньги за счет маржи, наценки, а не увеличением товарооборота. За рубежом торговые сети работают на минимальной наценке, но зарабатывают на увеличении физических объемов продаж. А у нас наоборот - на большой торговой марже. У нас население бедное. И если ты снизил цену на 5%, то не получишь увеличение потребления этого товара. Именно поэтому так называемые "Черные пятницы" со скидками фактически превращаются в маркетинговый фарс. Торговая сеть понимает, что бедное население все равно будет покупать определенное количество масла, сахара, круп. И можно повысить цену в полтора раза", - говорит он.

Несовершенство налоговой системы формирует ложные стимулы развития страны.

"Продаем все сырье на внешнем рынке, а не перерабатываем ее внутри страны. Государство так настроило. Поэтому у нас нет эффективного Антимонопольного комитета. И не можем преодолеть потребительскую бедность", - подытожил экономист.

В августе чаще всего работодатели предлагали зарплату 11000-15000 грн.

7107 работодателей разместили вакансии с заработной платой 15000-19000 грн. На работу с оплатой 7000-11000 грн приглашали 5394 компании.

Наименьший заработок предлагал 2391 работодатель - меньше 7000 грн, а самый высокий - от 39000 грн - 1382.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Почему за границей продукты стоят дешевле - объяснение экономиста». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
сентября

44 украинских бойца отбили атаку 1,5 тыс. врагов

Пленных продали в гладиаторские школы

Самое читаемое
С открытым ртом и приспущенными трусами: кто из звезд показывал неожиданные фото
С открытым ртом и приспущенными трусами: кто из звезд показывал неожиданные фото
5
 Просмотров: 6480
&quot;Слуга народа&quot; пришла в Раду в брендах на полмиллиона гривен
"Слуга народа" пришла в Раду в брендах на полмиллиона гривен
7
 1 Просмотров: 5220
Самая красивая женщина мира перевоплотилась в озорную девчонку
Самая красивая женщина мира перевоплотилась в озорную девчонку
4
 Просмотров: 4582
В Киеве первый университет возвращается к дистанционному обучению
В Киеве первый университет возвращается к дистанционному обучению Просмотров: 3438
Сексапильная защитница животных облилась кровью и устроила голый протест
Сексапильная защитница животных облилась кровью и устроила голый протест
8
 Просмотров: 2781
Экономика
"Тарифы ударят по всем" - мэры городов предложили правительству пакет мер по сдерживанию цен на тепло
"Тарифы ударят по всем" - мэры городов предложили правительству пакет мер по сдерживанию цен на тепло Просмотров: 243
Рада обязала госкомпании показывать зарплаты руководства
Рада обязала госкомпании показывать зарплаты руководства Просмотров: 171
Пенсионерам увеличат выплаты: кто с 1 октября получит надбавку
Пенсионерам увеличат выплаты: кто с 1 октября получит надбавку Просмотров: 1260
Доллар не удержался на новой отметке
Доллар не удержался на новой отметке Просмотров: 1107
В Украине появились первые официальные коллекторы
В Украине появились первые официальные коллекторы Просмотров: 369
Больше всего комментируют
8
Социологи показали рейтинг Зеленского
3
Украина предложила США создать совместную зону свободной торговли
2
Разумков посоветовал Арестович "поехать в Талибан" советником
1
Состояние Кравчука улучшилось
1
Конец эпохи бедности: мать "слуги народа" приобрела недвижимости на 14,5 млн грн
Голосов: 26840
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть