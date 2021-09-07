Почему за границей продукты стоят дешевле - объяснение экономиста

В Польше на социальные товары действуют пониженные ставки налога на добавленную стоимость. Фото: Gazeta.ua

Украинцы больше 50% доходов тратят на продукты питания, коммунальные услуги. У нас нет высокого драйва потребления, как в западных странах. Он формирует возможности появления большого количества игроков на рынке - средних и небольших компаний. У нас они не выживают, рассказал Gazeta.ua экономист Алексей Кущ.

"В Украине умирают сетевые супермаркеты, которые работают в среднем сегменте. Не говоря о мелких предпринимателях. Все монополизируется крупными торговыми сетями. В Европе, вы не увидите в средине города крупных торговых центров. Они вынесены за пределы. Чтобы малый и средний бизнес, который торгует, развивался внутри городов. А у нас наоборот. На каждом шагу огромные супермаркеты, которые фактически уничтожают в сегменте торговли малый и средний бизнес, монополизируют рынок", - говорит экономист.

Разницу в ценах за рубежом и в Украине эксперт объясняет определенными базовыми факторами.

"Во-первых, социальные установки. Мы ежегодно тратим примерно 140 миллиардов гривен на возмещение НДС. 80% этой суммы - это возмещение экспортерам сырья, в том числе аграрного. По той же масляной группе у нас разрыв между налогами, которые уплачиваются компаниями и тем, что им возмещается из госбюджета, составляет 30 миллиардов гривен. То есть, государство им возвращает налогов на 30 миллиардов гривен больше, чем они платят. Соответственно получается, что одна партия подсолнечного масла, которое продается на внутреннем и внешнем рынке, на первом будет всегда дороже. Именно за счет возмещения НДС. Почему в Польше товары дешевле? Ведь там тоже есть механизм возмещения НДС для экспортеров. Но на внутреннем рынке на социальные товары действуют пониженные ставки налога на добавленную стоимость. Например, на хлеб, крупы, яйца, молоко, масло. На них может быть налог 5% или меньше. За счет этого формируются достаточно низкие цены на социальные товары. Поэтому подсолнечное масло в Польше или Чехии дешевле, чем в Украине. Хотя наша страна является номером один среди экспортеров подсолнечного масла", - объясняет Алексей Кущ.

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Второй причиной разницы цен экономист называет монополизацию рынков.

"У нас рынки сбыта монополизированы несколькими крупными игроками. В том числе торговыми сетями. Антимонопольный комитет фактически не работает и выступает в роли статиста. Плюс потребительская бедность населения. Это побуждает торговые сети зарабатывать деньги за счет маржи, наценки, а не увеличением товарооборота. За рубежом торговые сети работают на минимальной наценке, но зарабатывают на увеличении физических объемов продаж. А у нас наоборот - на большой торговой марже. У нас население бедное. И если ты снизил цену на 5%, то не получишь увеличение потребления этого товара. Именно поэтому так называемые "Черные пятницы" со скидками фактически превращаются в маркетинговый фарс. Торговая сеть понимает, что бедное население все равно будет покупать определенное количество масла, сахара, круп. И можно повысить цену в полтора раза", - говорит он.

Несовершенство налоговой системы формирует ложные стимулы развития страны.

"Продаем все сырье на внешнем рынке, а не перерабатываем ее внутри страны. Государство так настроило. Поэтому у нас нет эффективного Антимонопольного комитета. И не можем преодолеть потребительскую бедность", - подытожил экономист.

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