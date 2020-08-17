Почему в Украине до сих пор не работает ипотека

Банки не спешат выдавать украинцам кредиты на жилье через непрозрачные схемы финансирования среди застройщиков.
"Рынок первичного жилья недостаточно прозрачен. Некоторые застройщики используют схемы, когда жители не получают свое жилье", - заявил глава Нацбанка Кирилл Шевченко, пишет "РБК-Україна".
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Также он упомянул о проблемах, связанных с пропиской в квартире несовершеннолетних детей.
"Министерство юстиции внесло ограничения по ряду инструкций. После этого такая проблема осталась только для тех кредитов, которые были выданы банками до изменений Минюста", - отметил Шевченко.
В Украине объемы ипотеки низкие. На рынке недвижимости только 7% сделок проходят с привлечением таких кредитов. Для большинства клиентов ипотека недоступна из-за отсутствия доступа к госреестрам, жестких требований к резервированию, непрозрачности первичного рынка недвижимости и слабой защищенности инвесторов.
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