Почему в Украине до сих пор не работает ипотека

Некоторые застройщики используют схемы, когда жители не получают свое жилье. Фото: pixabay.com

Банки не спешат выдавать украинцам кредиты на жилье через непрозрачные схемы финансирования среди застройщиков.

"Рынок первичного жилья недостаточно прозрачен. Некоторые застройщики используют схемы, когда жители не получают свое жилье", - заявил глава Нацбанка Кирилл Шевченко, пишет "РБК-Україна".

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Также он упомянул о проблемах, связанных с пропиской в ​​квартире несовершеннолетних детей.

"Министерство юстиции внесло ограничения по ряду инструкций. После этого такая проблема осталась только для тех кредитов, которые были выданы банками до изменений Минюста", - отметил Шевченко.

В Украине объемы ипотеки низкие. На рынке недвижимости только 7% сделок проходят с привлечением таких кредитов. Для большинства клиентов ипотека недоступна из-за отсутствия доступа к госреестрам, жестких требований к резервированию, непрозрачности первичного рынка недвижимости и слабой защищенности инвесторов.