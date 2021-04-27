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вторник, 27 апреля 2021 18:28

Почему украинский картофель вдвое дороже импортного

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Почему украинский картофель вдвое дороже импортного
Молодой картофель в этом году будут копать в конце мая. Фото: Елена Луценко

В супермаркетах и ​​на рынках начали продавать молодую картошку. В магазинах она стоит от 20 грн, на рынках средняя цена - 50 грн.

На полках супермаркетов больше импортного картофеля. Он стоит дешевле, чем отечественный.

"Украинский молодой картофель на сегодняшний день, как правило, дорогой. Он будет стоить где-то 80-85 гривен за килограмм. Овощи выращенные в парниковых условиях, а потому совсем иная себестоимость", - объяснил ТСН экономист Олег Пензин.

Молодой картофель завозят из Египта или Израиля. Импорт прекратится, когда появится молодой картофель из почвы.

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Из-за холодной весны этого года молодой картофель будут копать в конце мая. При благоприятной погоде украинцы собирают первый урожай на майские праздники. Площади под картофелем в этом году увеличили. На юге страны примерно в два раза.

На протяжении последних пяти лет импорт помидоров и огурцов в Украине увеличился вдвое.

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