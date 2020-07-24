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суббота, 25 июля 2020 21:10

Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта

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Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
За последние три года уровень закредитованности населения вырос с 1,5 -1,7% до 5,2%. Фото: pixabay.com

Украинцы в течение последних трех лет стали брать больше кредитов. Тех, кто не возвращает займы вовремя, можно разделить на три категории, рассказал Gazeta.ua директор финансовой компании "ШвидкоГроші" Александр Холод.

"Есть те, кто действительно столкнулся со сложной ситуацией. Они остаются на связи, пытаются договориться как вернуть долг. Вторая категория - должники, которые пытаются доказать, что они сильные и коллекторы на них не повлияют. Поэтому не хотят выплачивать кредит. Третья категория - те, кто вообще не платит. Они ищут, с кем проконсультироваться, кому пожаловаться на компанию, где заняли деньги", - говорит Александр Холод.

За последние три года уровень закредитованности населения вырос с 1,5 -1,7% до 5,2%.

"Бывают клиенты, которые сразу оформляют 10 кредитов в разных компаниях. Когда им звонят, они говорят: живу в селе, приезжайте, но платить ничего не буду. И это очень сложная ситуация. Рекорд - когда за два дня человек оформил 32 кредита. А потом условно в один день, клиенту начинают звонить со всех этих компаний, просят вернуть долг. Тогда и начинаются негативные моменты. Человек не может справиться с кредитной нагрузкой. Устает от общения с коллекторами. У кредиторов действует принцип: кто сильнее давит, тот и получает деньги", - рассказывает финансовый эксперт.

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С 1 июля Национальный банк взял на себя функции регулятора рынков небанковских услуг. До этого они принадлежали Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Под влиянием нового регулятора микрофинансовые организации пересмотрели способы коммуникации с клиентами.

"Звонков стало меньше, появился контроль качества разговоров. Нужно, чтобы не возникало отвращение у человека. Чтобы он понимал, что все происходит цивилизованно. Есть вариант - выкупать каким-то образом долги клиента у других компаний. Чтобы снять напряжение, помочь рассчитаться. Но законодательно это сделать сложно", - добавил Александр Холод.

Банки не могут выдавать средства без каких-либо обязательств со стороны заемщика. Поэтому украинцам нужно быть осторожными с кредитами под 0%. Такая кредитная ставка может действовать максимум неделю. Далее включаются штрафы, пеня, комиссии и дополнительные проценты, предостерегают в Нацбанке.

Автор: Юлия КАРМАНСКАЯ
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