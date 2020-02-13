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четверг, 13 февраля 2020 14:23

Почему платежку за газ разделили

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Почему платежку за газ разделили
Платеж за доставку газа разделили на равные части на 12 месяцев. Фото: Главком

Плату за доставку газа перевели в отдельную платежку, чтобы снизить нагрузку на потребителя.

"Мы выделили плату за обслуживание сетей, это не плата за пользование. Это плата за то, чтобы газ всегда был подведен, под давлением, работала аварийная служба и техники. Плата за обслуживание всегда была, есть и будет", - сообщил глава Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Валерий Тарасюк на брифинге.

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Подчеркнул, что платеж за доставку газа разделили на равные части на 12 месяцев. Раньше основную сумму украинцы платили зимой, когда счета росли из-за увеличения потребления газа.

"Если сравнить платежку с аналогичным месяцем прошлого года, она стала меньше благодаря двум факторам. Это цена газа и цена на транспортировку", - отметил Тарасюк.

В январе люди получили по два счета за газ. По первому нужно было платить за потребленные кубометры. Второй - за транспортировку голубого топлива. По словам Валерия Тарасюка, потребители продолжат получать две платежки за газ, однако для удобства те будут на одном листе бумаги.

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