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вторник, 15 мая 2018 09:05

Почему кредит от компании Alexcredit лучше, чем у остальных МФО?

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Почему кредит от компании Alexcredit лучше, чем у остальных МФО?
Если вы ищите, где взять кредит под низкий процент и не выходя из дома, не ленитесь потратить некоторое время на анализ предложений и на изучение условий выдачи денег в выбранной МФО. Фото: UA-Reporter.com

В каких случаях онлайн кредит в микрофинансовой организации может стать оптимальным решением? Каковы преимущества, особенности и подводные камни подобных займов через интернет?

Почему выгодно брать кредит в АлексКредит?

В сегменте кредитования физических лиц работают различные организации – у каждой свои условия, свое отношение к клиентам, планы на будущее. Неудивительно, что кроме нормальных МФО свои кредиты выдают не совсем честные, не совсем порядочные, и не нацеленные на хороший сервис компании, которые обирают студентов и пенсионеров.

Как среди всего разнообразия подобных организаций найти оптимальную в вашем конкретном случае, взять кредит до зарплаты и не жалеть о сделанном выборе?

Формат выдачи

Большинство МФО выдают кредиты в своих представительствах, офисах, пунктах, которые обычно распложены на остановках, рынках, около торговых центров. Однако есть и альтернативное решение – поиск МФО, которые работают в интернете круглосуточно. Конечно, в этом случае следует крайне внимательно подойти к выбору компании, изучить все условия сотрудничества и заручиться гарантиями честного, прозрачного, человечного отношения. Если все сделать правильно, в теории вы сможете найти кредит без справки о доходах онлайн и моментально отправить заявку на заем, не попав в финансовую кабалу.

Деньги онлайн без справок и поручителей

Еще один довод в пользу микрокредитов – простота оформления. Да, проценты у такого займа, максимальная сумма и сроки, на который выдаются деньги, будут не такими выгодными и большими, как в банках, зато и получить кредит будет не так сложно. Если у вас хорошая кредитная история, то первый кредит вы получите без особых проблем. Опять же, обратившись в хорошую МФО, вы сможете оформить кредит онлайн за 10 минут, воспользовавшись интуитивно понятной формой легкой заявки. Но помните, что за просрочки и не отданный вовремя кредит вы будете наказаны солидным штрафом.

Прозрачные условия

Крайне важный критерий выбора. Если вы ищите, где взять кредит под низкий процент и не выходя из дома, вы легко можете попасться на удочку недобросовестных организаций или откровенных мошенников. Не ленитесь потратить некоторое время на анализ предложений и на изучение условий выдачи денег срочно в долг в выбранной МФО. Убедитесь, что вам до выдачи кредита назовут точную сумму займа с учетом всех процентов и комиссий, документально подтвердят факт перевода кредита онлайн на карту, не будут ничего скрывать и навязывать. Узнайте, каковы пени за просрочку, возможности пролонгации, условия досрочного погашения, варианты беспроцентного кредита.

Заключение

Кредит и деньги взаймы – не могут быть и не являются финансовой панацеей. Взятые в долг средства нужно будет отдавать, причем с солидными процентами. За удобство, скорость выдачи, сниженные требования к заемщику клиент платит повышенными процентами. Поэтому всегда помните о двух важных вещах. Во-первых, не берите никакие кредиты, если вы реально не сможете отдать их к указанной дате. Во-вторых, изучив все условия, за и против, подумайте, стоит ли брать кредит именно в МФО.

Если вы все же выбираете МФО в качестве кредитора, убедитесь, что вы выбрали хорошую компанию, которая не будет отбирать последнюю рубашку в случае форс-мажоров, не будет начислять варварские проценты и выдаст заем на человеческих условиях.

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