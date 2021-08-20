Почему фермеры не спешат выкупать землю - эксперт

Большинство земельных сделок, которые заключают - это узаконивание договоренностей, которых достигли аграрии и селяне-арендодатели до запуска рынка земли.
"Рынок заработал, но довольно вяло. Пока трудно сказать, как дальше будет развиваться процесс. Фермеры не слишком активно покупают паи. Заключенные соглашения в основном касаются участков, которые они имеют в аренде. Чаще всего таким образом узаконивают более ранние договоренности о продаже", - рассказал вице-президент Союза сельскохозяйственных и обслуживающих кооперативов Украины Виталий Львов в комментарии radiosvoboda.org.
Фермеры заинтересованы в покупке земли, которую обрабатывают, потому что хотят сохранить свой земельный банк. Их сдерживают три фактора: владельцы паев не спешат продавать их, потому что понимают, что земля будет дорожать. У фермеров недостаточно свободных средств. Процесс могли бы ускорить дешевые доступные кредиты для аграриев, от 5 до 10% годовых, но пока их нет, пояснил Виталий Львов.
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За первый месяц на рынке земли средняя цена за украинский гектар составляет 40 тыс. грн. Больше всего земли приобрели в Полтавской, Тернопольской и Кировоградской областях. Но география продаж по всей Украине. Об этом рассказал министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко.
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