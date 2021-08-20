Почему фермеры не спешат выкупать землю - эксперт

Большинство земельных сделок, которые заключают - это узаконивание договоренностей, которых достигли аграрии и селяне-арендодатели до запуска рынка земли.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО Фермеры заинтересованы в покупке земли, которую обрабатывают, потому что хотят сохранить свой земельный банк

"Рынок заработал, но довольно вяло. Пока трудно сказать, как дальше будет развиваться процесс. Фермеры не слишком активно покупают паи. Заключенные соглашения в основном касаются участков, которые они имеют в аренде. Чаще всего таким образом узаконивают более ранние договоренности о продаже", - рассказал вице-президент Союза сельскохозяйственных и обслуживающих кооперативов Украины Виталий Львов в комментарии radiosvoboda.org.

Фермеры заинтересованы в покупке земли, которую обрабатывают, потому что хотят сохранить свой земельный банк. Их сдерживают три фактора: владельцы паев не спешат продавать их, потому что понимают, что земля будет дорожать. У фермеров недостаточно свободных средств. Процесс могли бы ускорить дешевые доступные кредиты для аграриев, от 5 до 10% годовых, но пока их нет, пояснил Виталий Львов.

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За первый месяц на рынке земли средняя цена за украинский гектар составляет 40 тыс. грн. Больше всего земли приобрели в Полтавской, Тернопольской и Кировоградской областях. Но география продаж по всей Украине. Об этом рассказал министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко.