Почему энергоносители и продукты дорожают — объяснение НБУ

 
Ексклюзивы
1/5
Стекло, иглы, монеты - что глотают люди с едой и какие последствия
Стекло, иглы, монеты - что глотают люди с едой и какие последствия
Просмотров: 162
"Северный поток-2" - что делать Украине в случае достройки
"Северный поток-2" - что делать Украине в случае достройки
Просмотров: 261
Нардепы проталкивают руссификаторский проект о языке
Нардепы проталкивают руссификаторский проект о языке
Просмотров: 261
Ползает под кожей и в глазах. Каким паразитом заражают комары
Ползает под кожей и в глазах. Каким паразитом заражают комары
Просмотров: 522
Украинские порты пустуют, а мы везем топливо из России и Беларуси
Украинские порты пустуют, а мы везем топливо из России и Беларуси
Просмотров: 369
8-летнего мальчика задушили ради мести
8-летнего мальчика задушили ради мести
Просмотров: 2421
Общество находится в состоянии шока
Общество находится в состоянии шока
Просмотров: 1233
Зеленский экономит на борьбе с пропагандой Путина
Зеленский экономит на борьбе с пропагандой Путина
1 Просмотров: 315
Зеленский оказался под олигархами
Зеленский оказался под олигархами
Просмотров: 324
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Просмотров: 153
Фото
Все фото
11
4
15
15
5
&quot;По 20 гривен за пачку - что это за масло&quot;: какие белорусские товары популярны в Украине
"По 20 гривен за пачку - что это за масло": какие белорусские товары популярны в Украине
Конец эпохи бедности: &quot;слуги народа&quot; носят рубашки за семь средних пенсий
Конец эпохи бедности: "слуги народа" носят рубашки за семь средних пенсий
Курятина, яйца, сахар дешевеют. Масло стабильно дорогое - обзор цен
Курятина, яйца, сахар дешевеют. Масло стабильно дорогое - обзор цен
&quot;Такие куры - дачный вариант. Их подержали до октября, порезали и забыли &quot;
"Такие куры - дачный вариант. Их подержали до октября, порезали и забыли "
Конец эпохи бедности: &quot;слуга народа&quot;, которая получала соцпомощь, носит сумку за 20 &quot;минималок&quot;
Конец эпохи бедности: "слуга народа", которая получала соцпомощь, носит сумку за 20 "минималок"
Видео
Все видео
Ахметов, Порошенко, Пинчук, Медведчук не называют себя олигархами, Коломойскому - безразлично
Ахметов, Порошенко, Пинчук, Медведчук не называют себя олигархами, Коломойскому - безразлично
Ахметов с виллами за миллиарды, Коломойский, ОПЗЖ и российские олигархи: кому украинцы переплачивают за электричество
Ахметов с виллами за миллиарды, Коломойский, ОПЗЖ и российские олигархи: кому украинцы переплачивают за электричество
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Интервью
1/5
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 333
Зеленский оказался под олигархами
Зеленский оказался под олигархами
Просмотров: 324
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Просмотров: 153
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 1458
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Просмотров: 567
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
10 июня 2021
Просмотров: 81
Історія з курткою
В молодості у мене була чехословацька куртка із свинячої шкури, в ЦУМі купив, і недорого, 90 рублів. Зручна, коротка, на "блискавці", її не брав дощ ...
четверг, 10 июня 2021 17:32

Почему энергоносители и продукты дорожают — объяснение НБУ

  Комментировать

В мае 2021 потребительская инфляция в годовом измерении ускорилась до 9,5%. Национальный банк Украины прогнозирует дальнейший рост инфляции и цен на продовольственные товары.

Автор: Елена Луценко
  В течение ближайших месяцев инфляционное давление будет сохраняться прежде всего из-за высоких мировых цен
В течение ближайших месяцев инфляционное давление будет сохраняться прежде всего из-за высоких мировых цен

"Из-за повышения мировых цен на продукты питания увеличились темпы роста цен на обработанные продовольственные товары (до 11,2%). В частности ускорилось подорожание подсолнечного масла и продуктов его переработки. Увеличение производственных затрат на сырье и энергию привело к повышению цены на хлеб, макаронные, кондитерские изделия и мясные продукты. Рост показателя также поддерживался постоянным потребительским спросом. В течение ближайших месяцев инфляционное давление будет сохраняться прежде всего из-за высоких мировых цен, в частности на энергоносители и продовольственные товары", - сообщают в Национальном банке Украины.

Скорее дорожали услуги общепита, культуры и отдыха. Выросла стоимость аренды, содержания и ремонта жилья, курсы иностранных языков и мобильную связь. Стоимость водительских курсов и обслуживание автомобилей продолжало расти из-за высокого спроса. Такси подорожало из-за повышения цен на топливо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них

"Стоимость природного газа для населения стремительно увеличилась из-за повышения мировых цен и низкую базу сравнения. Ускорилось также подорожание транспортных услуг прежде всего из-за увеличения расходов на топливо и оплату труда. В результате усиления конкуренции со стороны электронных сигарет замедлился повышение цен на табачные изделия", - пояснили в НБУ.

На 37% подорожало топливо. Это связано с повышением мировых цен на нефть.

С апреля по май цены на товары в Украине выросли на 1,3%. С начала года подорожание составило 6,1%.

В годовом измерении инфляция ускорилась до 9,5%. В апреле ее фиксировали на уровне 8,4%, сообщает Госстат.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Почему энергоносители и продукты дорожают — объяснение НБУ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
июня

Оккупанты отпустили актера, когда услышали его речь

Разрешили издевательства над животными

Замучили украинского поэта

Собрал 5 тыс. народных песен: родился этнограф

Шкляр отмечает юбилей

В Москве открыли памятник Шевченку

Самое читаемое
Как распознать женщину, которая хочет секса
Как распознать женщину, которая хочет секса Просмотров: 10278
Как выглядит станция, которая должна была предупреждать СССР о нападении врага - впечатляющие фото из Чернобыля
Как выглядит станция, которая должна была предупреждать СССР о нападении врага - впечатляющие фото из Чернобыля
33
 Просмотров: 6390
&quot;Какой кайф, когда нет сисек?&quot; - Гвоздева ответила на критику
"Какой кайф, когда нет сисек?" - Гвоздева ответила на критику
7
 Просмотров: 5562
Американская модель едва удержала грудь в глубоком декольте
Американская модель едва удержала грудь в глубоком декольте
7
 Просмотров: 4878
Мисс идеальная грудь намазалась маслом для пикантных фото
Мисс идеальная грудь намазалась маслом для пикантных фото
6
 Просмотров: 4491
Экономика
Почти 40% украинских яблок закупила Беларусь
Почти 40% украинских яблок закупила Беларусь Просмотров: 135
Сравнили зарплаты учителей Украины и Европы
Сравнили зарплаты учителей Украины и Европы Просмотров: 450
"Северный поток-2" - что делать Украине в случае достройки
"Северный поток-2" - что делать Украине в случае достройки
 Просмотров: 261
"Клиенты чувствуют премиальность "БРСМ": что думают казахские нафторитейлеры об украинской сети АЗК
"Клиенты чувствуют премиальность "БРСМ": что думают казахские нафторитейлеры об украинской сети АЗК Просмотров: 243
Белановский комбинат подарил оборудование перинатальному центру
Белановский комбинат подарил оборудование перинатальному центру Просмотров: 27
Больше всего комментируют
11
"Не хватало "России 1" - Муждабаев о тех, кого Зеленский угощал шашлыком
3
Порошенко переживает нелегкие времена - СМИ
2
За государственные средства хотят снимать сериалы для России
2
"Слуги" снова начали продвигать русский язык
2
За российскую пропаганду телеканал Мураева отделывается штрафами
Голосов: 26539
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть