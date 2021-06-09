Инфляция резко ускорилась: что больше всего подорожало в Украине

 
Ексклюзивы
1/5
Борьба Зеленского против олигархов только усилит их – экономист о законопроекте президента
Борьба Зеленского против олигархов только усилит их – экономист о законопроекте президента
Просмотров: 45
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 441
Русские сломали полицейские серверы для доступа к материалам по МН-17
Русские сломали полицейские серверы для доступа к материалам по МН-17
Просмотров: 270
Завтра большой праздник. Сегодня в последний раз говорят "Христос Воскрес"
Завтра большой праздник. Сегодня в последний раз говорят "Христос Воскрес"
Просмотров: 513
Коронавирус дает осложнения на ноги;первые симптомы
Коронавирус дает осложнения на ноги;первые симптомы
Просмотров: 450
За государственные средства хотят снимать сериалы для России
За государственные средства хотят снимать сериалы для России
1 Просмотров: 756
Заигрывание с избирателями: политолог оценил закон Зеленского об олигархах
Заигрывание с избирателями: политолог оценил закон Зеленского об олигархах
Просмотров: 90
Никто не хочет брать ответственность - историк о передаче российским олигархам здания в Бабьем Яру
Никто не хочет брать ответственность - историк о передаче российским олигархам здания в Бабьем Яру
Просмотров: 495
На помойку выбросили архив исследователя Киева
На помойку выбросили архив исследователя Киева
Просмотров: 1026
Притула против "Голоса": партия может потерять сторонников
Притула против "Голоса": партия может потерять сторонников
Просмотров: 747
Фото
Все фото
11
4
15
15
5
&quot;По 20 гривен за пачку - что это за масло&quot;: какие белорусские товары популярны в Украине
"По 20 гривен за пачку - что это за масло": какие белорусские товары популярны в Украине
Конец эпохи бедности: &quot;слуги народа&quot; носят рубашки за семь средних пенсий
Конец эпохи бедности: "слуги народа" носят рубашки за семь средних пенсий
Курятина, яйца, сахар дешевеют. Масло стабильно дорогое - обзор цен
Курятина, яйца, сахар дешевеют. Масло стабильно дорогое - обзор цен
&quot;Такие куры - дачный вариант. Их подержали до октября, порезали и забыли &quot;
"Такие куры - дачный вариант. Их подержали до октября, порезали и забыли "
Конец эпохи бедности: &quot;слуга народа&quot;, которая получала соцпомощь, носит сумку за 20 &quot;минималок&quot;
Конец эпохи бедности: "слуга народа", которая получала соцпомощь, носит сумку за 20 "минималок"
Видео
Все видео
Ахметов, Порошенко, Пинчук, Медведчук не называют себя олигархами, Коломойскому - безразлично
Ахметов, Порошенко, Пинчук, Медведчук не называют себя олигархами, Коломойскому - безразлично
Ахметов с виллами за миллиарды, Коломойский, ОПЗЖ и российские олигархи: кому украинцы переплачивают за электричество
Ахметов с виллами за миллиарды, Коломойский, ОПЗЖ и российские олигархи: кому украинцы переплачивают за электричество
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Интервью
1/5
Борьба Зеленского против олигархов только усилит их – экономист о законопроекте президента
Борьба Зеленского против олигархов только усилит их – экономист о законопроекте президента
Просмотров: 45
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 441
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Просмотров: 486
Россия прочно удерживает украинцев – Зисельс о строительстве частного проекту "Бабий Яр"
Россия прочно удерживает украинцев – Зисельс о строительстве частного проекту "Бабий Яр"
1 Просмотров: 369
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
1 Просмотров: 639
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
09 июня 2021
Просмотров: 54
Історії Слабошпицького
Так було з Нестайком. Я не говорила з ним роками, а тут чомусь подзвонила. Наступного дня його не стало. А це придумала зробити проєкт із ...
среда, 09 июня 2021 17:04

Инфляция резко ускорилась: что больше всего подорожало в Украине

  Комментировать

С апреля по май цены на товары в Украине выросли на 1,3%. С начала года подорожание составило 6,1%.

В годовом измерении инфляция ускорилась до 9,5%. В апреле ее фиксировали на уровне 8,4%, сообщает Госстат.

Автор: Елена Луценко
  Больше всего выросли цены на фрукты. Они подорожали на 14,5%
Больше всего выросли цены на фрукты. Они подорожали на 14,5%

За май продукты питания в Украине подорожали на 1,8%. Больше всего выросли цены: фрукты - на 14,5%, подсолнечное масло - на 6,8%, мясо и мясопродукты - на 1,8%.

Алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 0,7%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива выросли в цене на 3,9%.

Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 0,5%, здравоохранение - на 0,5%, транспорт подорожал на 0,7%, цены на связь выросли на 2,2%, образование подорожало на 0,2 %.

Яйца подешевели на 17,5%. Одежда и обувь подешевели на 0,6%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Цены на продукты растут самыми быстрыми за 10 лет темпами - ООН

Цены в ресторанах и гостиницах не изменились. На отдых и культуру снизились на 0,8%.

Овощи борщевого набора в начале июня продолжают дешеветь. Прошлогоднюю картошку продают по 10-14 грн, капусту - 4-5 грн/кг, морковь - 9 грн/кг. Свекла прошлого урожая практически исчезла с полок многих магазинов. В супермаркеты завезли ранние овощи. Молодую капусту продают в среднем по 15 грн/кг, свекла и морковь стоят 39-48 грн, картофель - 22-35 грн, лук - 16 грн/кг.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Инфляция резко ускорилась: что больше всего подорожало в Украине». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
июня

Персонаж мультика салютовал Гитлеру

Школьник нашел золотой клад

Делало людей счастливыми. Как готовили и потребляли мороженое в 1910-1970 годах

Кремль начал военную операцию в Балтии

Искусственные зубы начали клеить на присоски

"Нет ли у вас рюмки водки" - как познакомились Шевченко и Кулиш

На экраны вышел самый известный фильм о динозаврах

Разделили Черноморский флот

Шевченко отправили на военную службу

На воду спущена подводная лодка с баллистическими ядерными ракетами

Самое читаемое
Певцы, депутаты, жена Луценко: кто ходил на съезд партии Порошенко
Певцы, депутаты, жена Луценко: кто ходил на съезд партии Порошенко
10
 Просмотров: 6138
Гороскоп на 8 июня: почему этот день такой особый
Гороскоп на 8 июня: почему этот день такой особый
 Просмотров: 4986
Ночью расстреляли супругов. В соседней комнате спала 12-летняя дочь
Ночью расстреляли супругов. В соседней комнате спала 12-летняя дочь
4
 Просмотров: 4689
Самая популярная блогер Украины поделилась кадрами с домашних родов
Самая популярная блогер Украины поделилась кадрами с домашних родов
10
 Просмотров: 4644
Блогерша назвала воинов ВСУ &quot;бухими тварями&quot;
Блогерша назвала воинов ВСУ "бухими тварями"
 16 Просмотров: 3348
Экономика
Комитет Гетманцева обязал ГФС и ГНС до конца июня покончить с торговлей контрафактными сигаретами
Комитет Гетманцева обязал ГФС и ГНС до конца июня покончить с торговлей контрафактными сигаретами Просмотров: 63
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
 Просмотров: 441
Какие цены на первые арбузы в Украине
Какие цены на первые арбузы в Украине Просмотров: 261
Льготы на проезд переведут в денежную форму - Кабмин
Льготы на проезд переведут в денежную форму - Кабмин Просмотров: 450
Пандемия перечеркнет все успехи бедных стран - Всемирный банк
Пандемия перечеркнет все успехи бедных стран - Всемирный банк Просмотров: 99
Больше всего комментируют
16
Блогерша назвала воинов ВСУ "бухими тварями"
10
"Северный поток-2" еще не запустили, а Путин уже шантажирует Украину - что о нас пишет мировая пресса
5
"Не хватало "России 1" - Муждабаев о тех, кого Зеленский угощал шашлыком
4
Сколь украинцев хотят второго срока Зеленского
3
СБУ обыскала "Партию Шария"
Голосов: 26539
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть