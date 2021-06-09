Инфляция резко ускорилась: что больше всего подорожало в Украине

С апреля по май цены на товары в Украине выросли на 1,3%. С начала года подорожание составило 6,1%.

В годовом измерении инфляция ускорилась до 9,5%. В апреле ее фиксировали на уровне 8,4%, сообщает Госстат.

Автор: Елена Луценко Больше всего выросли цены на фрукты. Они подорожали на 14,5%

За май продукты питания в Украине подорожали на 1,8%. Больше всего выросли цены: фрукты - на 14,5%, подсолнечное масло - на 6,8%, мясо и мясопродукты - на 1,8%.

Алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 0,7%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива выросли в цене на 3,9%.

Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 0,5%, здравоохранение - на 0,5%, транспорт подорожал на 0,7%, цены на связь выросли на 2,2%, образование подорожало на 0,2 %.

Яйца подешевели на 17,5%. Одежда и обувь подешевели на 0,6%.

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Цены в ресторанах и гостиницах не изменились. На отдых и культуру снизились на 0,8%.

Овощи борщевого набора в начале июня продолжают дешеветь. Прошлогоднюю картошку продают по 10-14 грн, капусту - 4-5 грн/кг, морковь - 9 грн/кг. Свекла прошлого урожая практически исчезла с полок многих магазинов. В супермаркеты завезли ранние овощи. Молодую капусту продают в среднем по 15 грн/кг, свекла и морковь стоят 39-48 грн, картофель - 22-35 грн, лук - 16 грн/кг.