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среда, 02 июня 2021 12:26

Курятина, яйца, сахар дешевеют. Масло стабильно дорогое - обзор цен
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Муку в среднем продают по 30 гривен за 2 килограмма
Фото: Елена Луценко
Цена гречки колеблется от 30 до 62 гривен за килограмм
Некоторые супермаркеты распродают раннюю капусту по рекордно низкой цене
Колбасы копченые продают по 17-29 гривен за 100 граммов
Месяц назад куриные голени стоили 96 грн / кг. Сейчас их продают по 63-65 грн

Овощи борщевого набора в начале июня продолжают дешеветь. Прошлогоднюю картошку продают по 10-14 грн, капусту - 4-5 грн/кг, морковь - 9 грн/кг. Свёкла прошлого урожая практически исчезла с полок многих магазинов. В супермаркеты завезли ранние овощи. Молодую капусту продают в среднем по 15 грн/кг, свёкла и морковь стоят 39-48 грн, картофель - 22-35 грн, лук - 16 грн/кг.

Тепличные огурцы резко упали в цене. В разных супермаркетах их стоимость стартует от 11 грн/кг. Некоторые магазины предлагают этот овощ по 35-37 грн. Средняя цена килограмма помидоров - 35-37 грн.

На 10-20 грн подешевела курятина. Месяц назад куриные голени стоили 96 грн/кг. Сейчас их продают по 63-65 грн. Самые дешевые яйца можно приобрести по 18 грн за десяток. Некоторые супермаркеты предлагают яйца по 25-32 грн. В начале мая средняя стоимость десятка яиц доходила до 40 грн.

Не дешевеет подсолнечное масло. Некоторые супермаркеты предлагают его по акционной цене 55 грн за 850 г. Общая стоимость подсолнечного масла колеблется от 39 до 78 грн/л, в зависимости от торговой марки.

Сахар по сравнению с началом мая подешевел на 3-5 грн. Его продают по 21-25 грн/кг.

На 3-5 грн подорожало молоко. Литр пастеризованного стоит 25 грн.

Традиционная потребительская корзина в июне:

Хлеб белый - 10-13 грн.

Хлеб нарезанный ломтями - 14 грн.

Батон - 14 грн.

Куриное филе - 99 грн/кг.

Куриная голень - 63-65 грн/кг.

Свиная вырезка -159 грн/кг.

Свиная корейка - 114 грн/кг.

Фарш свиной - 88 грн/кг.

Молоко - 25-27 грн/л.

Яйца куриные - 18-25 грн за 10 ед.

Твердые сыры - 160-290 грн/кг.

Колбасы копченые - 17-29 грн за 100 г.

Масло - 43-49 грн за пачку 200 г.

Скумбрия холодного копчения - 70 грн/кг.

Скумбрия свежемороженая - 80 грн/кг.

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Макароны-паутинка и рожки - 22- 25 грн/кг.

Спагетти - 16-27 грн/кг.

Гречка - 30-62 грн/кг.

Пшено - 10 грн/кг.

Горох - 16 грн/кг.

Мука - 30 грн за 2 кг.

Рис - 30 грн/кг.

Крупа пшеничная - 9 грн/кг.

Крупа ячменная - 10 грн/кг.

В Украине прогнозируют подорожание курятины на 20%. Главной причиной эксперты называют рост стоимости кормов для птицы. Пока не ожидается значительного снижения стоимости зерна и масличных, а цены даже на новый урожай достаточно высокие из-за мировых тенденций.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
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02
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