Курятина резко подорожает - объяснили причины

В Украине прогнозируют подорожание курятины на 20%. Главной причиной эксперты называют рост цен кормов для птицы.

Автор: Елена Луценко Производство курятины сейчас убыточно. Птицеводы уменьшают поголовье

"Вполне возможно поднятие цены на курятину на 20 процентов. Учитывая стоимость кормов, это будет обоснованное подорожание. Пока не ожидается значительного снижения стоимости зерна и масличных, а цены даже на новый урожай достаточно высокие из-за мировых тенденций. Поэтому нет оснований считать, что у нас будет снижение себестоимости именно при производстве курятины", - рассказал генеральный директор Ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса Роман Сластен.

Производство курятины убыточно. Птицеводы уменьшают поголовье.

Автор: Елена Луценко Из-за подорожания кормов, цена на курятину вырастет на 20%

"В правительстве обсуждают увеличение налогового давления на птицефабрики. Это еще один фактор, который негативно скажется на отрасли и может привести к дальнейшему закрытию птицефабрик", - добавил Сластен.

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Поголовье птицы в Украине за год сократилось на 6%. По состоянию на 1 мая составило 195,3 млн голов, сообщает Госстат.

Ведро кукурузы и ячменя на рынке стоит 70 грн. В такую ​​же цену смесь кукурузы, ячменя, семян подсолнечника, жмыха, сорго и проса. Мешок комбикорма для цыплят - 180 грн.