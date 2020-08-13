По улучшенные камеры в СИЗО получили уже полмиллиона гривен - Минюст

Минюст подсчитал поступления от улучшенных камер в СИЗО. Фото: РБК

За пользование платной услугой по предоставлению улучшенных бытовых условий и питания в 17 следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы уплачено 495,5 тыс. грн.

"По состоянию на 11 августа за пользование платными камерами в следственных изоляторах Украины уплачено более 495,5 тыс. гривен. Новой услугой воспользовались уже в 17 СИЗО", - говорится в сообщении в Фейсбуке Министерства юстиции.

Наибольшую сумму уплачено за пользование платными камерами Киевского следственного изолятора - 332 тысячи гривен.

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Кабинет Министров постановлением от 22 апреля 2020 ввел экспериментальный проект по платной услуги по предоставлению улучшенных бытовых условий в следственных изоляторах Украины, который продлится до 31 декабря 2021 года.