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четверг, 13 августа 2020 05:49

По улучшенные камеры в СИЗО получили уже полмиллиона гривен - Минюст

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По улучшенные камеры в СИЗО получили уже полмиллиона гривен - Минюст
Минюст подсчитал поступления от улучшенных камер в СИЗО. Фото: РБК

За пользование платной услугой по предоставлению улучшенных бытовых условий и питания в 17 следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы уплачено 495,5 тыс. грн.

"По состоянию на 11 августа за пользование платными камерами в следственных изоляторах Украины уплачено более 495,5 тыс. гривен. Новой услугой воспользовались уже в 17 СИЗО", - говорится в сообщении в Фейсбуке Министерства юстиции.

Наибольшую сумму уплачено за пользование платными камерами Киевского следственного изолятора - 332 тысячи гривен.

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Кабинет Министров постановлением от 22 апреля 2020 ввел экспериментальный проект по платной услуги по предоставлению улучшенных бытовых условий в следственных изоляторах Украины, который продлится до 31 декабря 2021 года.

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Дата
13
августа

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