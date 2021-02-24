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среда, 24 февраля 2021 11:32

По цене "единички" в Киеве можно приобрести трехкомнатную квартиру в Одессе - инфографика

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Средняя стоимость однокомнатной квартиры на украинском вторичном рынке жилья держится на уровне $ 25-55 тыс. Самые дорогие - в Киеве, самые дешевые из крупных городу - в Харькове.

Такие данные исследования рынка недвижимости приводят аналитики онлайн-сервиса OLX.

Автор: desn.kyivcity.gov.ua
  Цены на квартиры в Киеве выросли на 5%
Цены на квартиры в Киеве выросли на 5%

Согласно исследованиям OLX, цены на квартиры в Украине в течение последнего года выросли на 5%. Вместе с ценами росло и предложение - в конце года объявлений о продаже прибавилось на 31%. В то же время, количество желающих продать 3-комнатные квартиры увеличилось лишь на 3%.

Аналитики сравнили цены в городах-миллионниках. Так, в Днепре средняя цена за квартиру с одной комнатой - $ 26,6 тыс., С двумя - $ 35,5 тыс, с тремя - $ 45,7 тыс.

Автор: blog.olx.ua
  Стоимость квартир на сторинному рынке жилья в украинских городах-миллионниках
Стоимость квартир на сторинному рынке жилья в украинских городах-миллионниках

Во Львове 1-однокомнатную можно купить за $38,7 тыс. С 2-мя и 2-мя комнатами, соответственно, за $51,8 и $63,3 тысячи. Одесские квартиры продают по таким ценам: "однушка" - $32,7 тыс., "двушка" - $ 6,4 тыс., "тройка" - $59,4 тыс. В Харькове за 1-комнатную просят $25,4 тыс., 2 -комнатную - $38,9 тыс., а 3-комнатная обойдется в $52,9 тыс.

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Зато в столице за такую ​​цену можно купить только 1-комнатное жилье. Да и то не в каждом районе. В течение 2020-го стоимость покупки жилья на вторичном рынке в Киеве выросла на 5% - до средней цены более $54,6 тыс. за 1-комнатную квартиру.

Автор: blog.olx.ua
  Сколько стоит купить квартиру в Киеве
Сколько стоит купить квартиру в Киеве

Дешевле всего обойдется квартира в Деснянском районе, в среднем $36,2 тыс., в Святошинском - до $40 тыс., На 3-м месте по стоимости оказался Соломенский район - $44 тыс. В 2020 году в упомянутых районах можно было приобрести 3 квартиры по цене 1-комнатной на Печерске. Здесь квартиры стоят в среднем $117,3 тыс. Далее следуют 1-комнатные квартиры Голосеевского и Шевченковского районов - около $61,8 тыс.

Несмотря на цены, в этих районах продавцы и риелторы выставляют более всего объектов на продажу. Наименьшее же объявлений о продаже - в самом бюджетном Деснянском районе.

Украинка Юлия, проживающая в городе Амстелвейн рассказала, как купить жилье в Нидерландах. Поисками жилья семья занималась несколько лет, кроме того, что его берут в кредит есть несколько интересных вещей, о, не все знают.

Например, цена, которая выставлена на сайте, не является окончательной. Перед тем как купить дом, нужно пройти аукцион.

Интересно и то, что каждое жилье имеет свою энергетическую категорию. Без нее вы не можете выставить жилье на продажу. Энергетический лейбл указывает, насколько энергоэффективным является дом.

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