Торги за дом и энергетическая эффективность – украинка рассказала, как купить жилье в Нідерландах

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Украинка Юлия, проживающая в городе Амстелвейн рассказала, как купить жилье в Нидерландах. Поисками жилья семья занималась несколько лет, кроме того, что его берут в кредит есть несколько интересных вещей, о которых не все знают.

"В первую очередь, стоит прояснить: речь идет не об отдельном жилье, не про отдельную стоячую здание а о дюплекс, таун хаус, когда у тебя с двух сторон через стенку соседи, своих два /три этажа и свой дворик. Можно рассматривать угловые дома, которые, конечно же дороже", - говорит Юлия.

Каждое жилье имеет свою энергетическую категорию. Без нее вы не можете выставить жилье на продажу. Энергетический лейбл указывает, насколько энергоэффективным является дом.

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"На сайтах, где предлагают жилье на продажу это видно по букве и цвету: дом с энергетической маркировкой A (темно-зеленый) является наиболее энергоэффективным. Дома с энергетической маркировкой G (красный) являются наименее энергоэффективными. Это, конечно, влияет и на цену недвижимости. От маркировки вашего дома будет зависеть ваш ежемесячный счет за электроэнергию. Ну и конечно, шумо, тепло изоляция", - добавляет украинка.

Ярлык определяется на основе характеристик: какие стеклопакеты на окнах, утепление стен, пола и крыши, подача водопроводной воды, отопления, система вентиляции, наличие солнечных панелей.

"В доме, который мы сейчас арендуем, в общем, у нас тепло, но, когда на улице ветер, по комнатам гуляют сквозняки, у окон очень холодно. Теперь мы мечтаем о доме категории А. Государство хорошо стимулирует собственников жилья оборудовать определенным образом свою недвижимость и переходить на категорию А: бесплатно предоставляет енергоконсультанта, предоставляет дотации на установку солнечных панелей. А самое главное: покупателям недвижимости категории а банк предоставит кредит со скидкой", - говорит Юлия.⠀

Интересно и то, что цена, которая выставлена на сайте не является окончательной. Перед тем как купить дом, нужно пройти аукцион.⠀

"Вам нужно делать предложение продавцу, цена, которая указана на сайте не является окончательная а стартовая. Например, выставляется дом за 100 тысяч, а продадут его, возможно и за 130 тыс, или даже по 150, зависит от того, как сильно его кто-то захочет. Одним словом, вы принимайте участие в аукционе", - добавляет.

Украинка Евгения Кубова стала риелтором в Польше и теперь помогает соотечественникам покупать собственное жилье. Сейчас семья Евгении имеет две квартиры. Одну сдают в аренду в другой живут с семьей.