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понедельник, 22 февраля 2021 21:25

Торги за дом и энергетическая эффективность – украинка рассказала, как купить жилье в Нідерландах
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Украинка говорит, что на утепленное жилье высшей категории банк дает скидку. Поэтому местные стараются максимально утеплить свои дома
Фото: malulka
Украинка говорит, что на утепленное жилье высшей категории банк дает скидку. Поэтому местные стараются максимально утеплить свои дома
Украинка говорит, что на утепленное жилье высшей категории банк дает скидку. Поэтому местные стараются максимально утеплить свои дома
Украинка говорит, что на утепленное жилье высшей категории банк дает скидку. Поэтому местные стараются максимально утеплить свои дома
Украинка говорит, что на утепленное жилье высшей категории банк дает скидку. Поэтому местные стараются максимально утеплить свои дома

Украинка Юлия, проживающая в городе Амстелвейн рассказала, как купить жилье в Нидерландах. Поисками жилья семья занималась несколько лет, кроме того, что его берут в кредит есть несколько интересных вещей, о которых не все знают.

"В первую очередь, стоит прояснить: речь идет не об отдельном жилье, не про отдельную стоячую здание а о дюплекс, таун хаус, когда у тебя с двух сторон через стенку соседи, своих два /три этажа и свой дворик. Можно рассматривать угловые дома, которые, конечно же дороже", - говорит Юлия.

Каждое жилье имеет свою энергетическую категорию. Без нее вы не можете выставить жилье на продажу. Энергетический лейбл указывает, насколько энергоэффективным является дом.

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"На сайтах, где предлагают жилье на продажу это видно по букве и цвету: дом с энергетической маркировкой A (темно-зеленый) является наиболее энергоэффективным. Дома с энергетической маркировкой G (красный) являются наименее энергоэффективными. Это, конечно, влияет и на цену недвижимости. От маркировки вашего дома будет зависеть ваш ежемесячный счет за электроэнергию. Ну и конечно, шумо, тепло изоляция", - добавляет украинка.

Ярлык определяется на основе характеристик: какие стеклопакеты на окнах, утепление стен, пола и крыши, подача водопроводной воды, отопления, система вентиляции, наличие солнечных панелей.

"В доме, который мы сейчас арендуем, в общем, у нас тепло, но, когда на улице ветер, по комнатам гуляют сквозняки, у окон очень холодно. Теперь мы мечтаем о доме категории А. Государство хорошо стимулирует собственников жилья оборудовать определенным образом свою недвижимость и переходить на категорию А: бесплатно предоставляет енергоконсультанта, предоставляет дотации на установку солнечных панелей. А самое главное: покупателям недвижимости категории а банк предоставит кредит со скидкой", - говорит Юлия.⠀

Интересно и то, что цена, которая выставлена на сайте не является окончательной. Перед тем как купить дом, нужно пройти аукцион.⠀

"Вам нужно делать предложение продавцу, цена, которая указана на сайте не является окончательная а стартовая. Например, выставляется дом за 100 тысяч, а продадут его, возможно и за 130 тыс, или даже по 150, зависит от того, как сильно его кто-то захочет. Одним словом, вы принимайте участие в аукционе", - добавляет.

Украинка Евгения Кубова стала риелтором в Польше и теперь помогает соотечественникам покупать собственное жилье. Сейчас семья Евгении имеет две квартиры. Одну сдают в аренду в другой живут с семьей.

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