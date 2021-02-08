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Плюсы и минусы электронных трудовых - мнение экспертов

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Плюсы и минусы электронных трудовых - мнение экспертов
Очень неосторожно иметь трудовую исключительно в электронном виде. Фото: pexels.com

Украина готова к введению электронных трудовых книжек и за 5 лет полностью перейдет на них, рассказал Gazeta.ua основатель компании "Borsch Рекрутинг будущего" Сергей Марченко.

"Электронный документ все упрощает. Не надо постоянно иметь при себе бумажный вариант книги, которая может порваться, потеряться. А потом восстанавливать ее долго и сложно", - говорит эксперт.

Сергей Марченко отметил, что электронная трудовая решает важную проблему - шантаж со стороны работодателя.

"Недобросовестные работодатели часто шантажировали рабочих тем, что не отдадут им трудовую книжку, пока те не выполнят их условия: не доработают, не предоставят какие-то отчеты или не подпишут обходные листы. А этот шантаж уже будет физически невозможен", - подчеркнул он.

По его мнению, проблем с защитой информации возникнуть не должно, ведь в Украине уже есть опыт диджитализации. Также люди смогут параллельно иметь бумажный вариант трудовой книжки.

"В Украине уже работают крупные электронные сервисы, например, электронный кабинет налогоплательщика. Технологии позволяют нормально работать с этими данными, и причин беспокоиться о них я не вижу. К тому же, бумажный вариант остается в игре. То есть каждый человек, который печется о безопасности своей информации, может просить записывать данные в физическую книгу", - рассказал эксперт.

В общем Украина готова к такому решению и за 5 лет полностью перейдет на электронный формат.

"За 5 лет однозначно успеют все перенести. Единственное, что хотелось бы, чтобы это была какая-то распланирована акция, а не хаотичная, как у нас в последние годы принято. Возможно на первых порах будет неразбериха. Но если система будет продумана, то 5 лет - более чем достаточный срок для того, чтобы все нормально сделать", - подытожил Сергей Марченко.

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Однако адвокат Ростислав Кравец такую ​​позитивную мысль не поддерживает.

"Этот закон вырванный из контекста украинского трудового права и копирует опыт соседних стран. Законопроект сырой и для украинских реалий его надо еще несколько лет дорабатывать. У меня возникают определенные сомнения, что информация о трудовом стаже будет каким-то образом защищена и не исчезнет. Поэтому неосторожно иметь трудовую исключительно в электронном виде. Завтра будет сбой, и как вы докажете, что работали? Информация может быть уничтожена, искажена", - рассказал эксперт.

По его словам, государство не подумало о механизме защиты данных граждан и сняло с себя ответственность в случае их уничтожения.

"Человеку насчитывают пенсионные выплаты с учетом имеющегося у него страхового стажа. То есть даже не где и сколько он работал, а когда и сколько за него заплатили налогов. Последнее решение, которое было обнародовано Большой палатой говорит, что "работодатель должен предоставить данные о соответствующей сумме уплаченных налогов", исключительно которыми и руководствуется Пенсионный фонд. Это в очередной раз доказывает, что государство сняло с себя всю ответственность. Они просто придумали очередную схему, на которой можно зарабатывать. Ведь множество денег можно выбросить на разработку этой базы данных, системы учета, контроля", - подытожил адвокат.

Верховная Рада 5 февраля приняла законопроект №3623. Он вводит электронную трудовую книжку. Кроме того, теперь пенсии будут назначать автоматически с помощью системы электронного учета стажа.

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