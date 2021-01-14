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четверг, 14 января 2021 18:40

Платежки со скидкой на газ украинцы получат в марте

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Платежки со скидкой на газ украинцы получат в марте
Частные компании не смогут продавать газ по таким низким тарифам. Фото: unsplash

Рынок газа закончился, когда приняли решение о регулируемой цене для населения. Особенно после того, как Нафтогаз сказал, что готов обеспечить всех и продавать государственный газ, а не купленный. Это не рынок, рассказал Gazeta.ua эксперт по энергетике Юрий Корольчук.

По его словам, в законе "О рынке газа" предусмотрены условия, когда государство может защищать потребителя от высокой цены.

"Есть субсидия, могут выделяться дотации в бюджете, кредитования. Но государство не может установить цену. Частные компании не смогут продавать газ по таким тарифам", - убежден эксперт.

По его мнению, Нафтогаз монополизирует рынок газа и выигрывает от этой ситуации. Другие компании могут или закрыться, или не продавать газ, или продавать себе в убыток.

"Административным образом потребителей загоняют в Нафтогаз. Есть цена 6999 грн. А газсбыт говорит, что может поставлять газ, который покупает с привязкой к европейскому хабу. Там будет цена 10-11 тыс. грн. И вы переходите в Нафтогаз. Хотя сейчас люди делают это неохотно. И правильно делают. Рано или поздно газ, который добывает "Укргазвидобування", будет продаваться на бирже. Его заберут у Нафтогаза. И они будут такой же трейдерской компанией, как другие газсбыты", - говорит эксперт.

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По словам Юрия Корольчука, в Нафтогазе знали, что может повыситься цена на газ.

"Это прокол компании, что она не проинформировала премьер-министра Дениса Шмыгаля. Он осенью говорил, что цена в отопительный период вырастет, но не выше, чем до 8,5 тыс. грн. А оказалось, что теперь она 12 тыс. грн. Все зависит от погоды и ситуации с поставками газа в других странах", - отмечает эксперт по энергетике.

Он называет ситуацию большим обманом населения.

"Нафтогаз продавал газ по цене по 7,27, а теперь будет по 6,99. То есть скидка не 30%, а 30 копеек. Нафтогаз ничего не теряет. У них большая маржа. "Укргазвидобуванню" платят 1600 грн, еще 1200 - рента, НДС и другие платежи. Получается 2800 грн. А где 7 тыс. грн? 4 тыс. грн Нафтогаз забирает себе", - считает Корольчук.

Фактически, цена на газ для населения будет снижена только на февраль и март.

"С марта котировки на бирже будут снижаться. Эти показатели отталкиваются от всех стран, в частности Великобритании, Италии, Испании. Там морской теплый климат. И эти котировки обвалятся", - говорит эксперт.

По его мнению, ключевым в ситуации политический аспект.

"Платежки за январь придут в феврале. В высоких тарифах люди будут обвинять власть. В марте только придут платежки с пониженными тарифами. И карантин будет ослабляться. Власть это будет показывать как свои достижения и успехи", - убежден Корольчук.

Чтобы реально снизить цены на газ, нужно отделить "Укргазвидобування" от Нафтогаза. Ресурс должен продаваться на бирже.

"Средняя биржевая цена сейчас 6 тыс. грн. А весной и летом будет меньше. То есть "Укргазвидобування" будет зарабатывать деньги, развивать добычу газа. И украинцы будут довольны", - резюмировал эксперт.

На время карантина или до завершения отопительного сезона правительство предлагает установить государственное регулирование цены на газ. В течение этого периода предлагаемый тариф составит 6,99 грн за метр куб. для всех бытовых потребителей.

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