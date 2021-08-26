Планы Любченко накачать экономику деньгами приведут к росту цен и новому кризису - СМИ

Эксперты: "Предложения министра экономики Алексея Любченко по накачиванию экономики деньгами не годятся для достижения системного роста и развития"

Экономическая стратегия развития Украины, которую предлагает стране первый вице-премьер-министр и министр экономики Алексей Любченко, может привести к увеличению дефицита бюджета, росту цен, оттоку инвестиций и новому витку экономического кризиса.

Такое мнение высказывают эксперты, позиции которых собрало издание "Дело".

Любченко считают одним из возможных претендентов на кресло премьер-министра.

Издание приводит основные тезисы позиций министра: "Любченко хочет печатать деньги, раздавать их избранным отраслям экономики (мифическим "точкам роста"), закрывать глаза на потребительскую инфляцию (рост цен для населения) и девальвацию (удешевление гривни и подорожание импортных товаров) до появления устойчивых темпов экономического развития на уровне 4-5% ВВП.

Предлагается также стимулировать импортозамещение и увеличивать занятость ("создавать рабочие места" - вместо того, чтобы создавать условия для развития предпринимательства)".

Старший экономист Case Ukraine Владимир Дубровский подчеркивает, что "экономическая политика по рецептам "теории зависимости" (ее суть – бедным странам невыгодно торговать с богатыми, а нужно развивать внутренний рынок за счет импортозамещения (с жестким протекционизмом) и фискально-монетарной экспансии) – ровно то, что предлагает Любченко – привела Латинскую Америку к долговому кризису 80-х годов и стоила этим странам нескольких "потерянных десятилетий" с и гиперинфляциями, и следующими за ними военными диктатурами".

По мнению экс-первого замминистра экономики, руководителя по политическим вопросам Киевской школы экономики (КШЭ) Павла Кухты, инициативы Любченко вынудят правительство увеличивать дефицит бюджета минимум с нынешних 3% до 4% ВВП.

"То есть фактически предлагается печатать деньги и терпеть высокую инфляцию и, возможно, девальвацию", – отметил Кухта.

"Напечатанные гривны используют для покупки импорта (в отдельных случаях их просто выводят за границу в оффшоры), и это увеличивает спрос на валюту, ослабляет курс гривны. Ослабление курса, в свою очередь, снова провоцирует рост цен", - подтверждает замдиректора Центра экономической стратегии Мария Репко.

По мнению исполнительного директора Case Ukraine Дмитрия Боярчука, предложения Любченко по накачиванию экономики деньгами не годятся для достижения системного роста и развития.

"Сейчас мировая экономика держится на большой количества допинга в виде дармовых денег. Долларов, евро и других резервных валют напечатали столько, что даже такую отсталую и проблемную экономику, как наша, легко кредитуют на мировом рынке. Но деньги нам дают взаймы не потому, что мы настолько классные, просто этих денег некуда девать. Вот и дают "кому не попадя". Зато мировая экономика не растет", - отметил он.

Жесткой критике эксперты подвергают и идеи экономического изоляционизма и импортозамещения.

"Единственное, что в реальности может достичь такая "политика экономического роста", – это создать временный бум, который закончится болезненным спадом, инфляцией и обнищанием. Производители упомянутых Любченко якобы конкурентоспособных отечественных товаров, место которых на отечественном рынке по странному недоразумению занимает импорт, боятся настоящего конкурентного отбора, потому что осознают свой неизбежный проигрыш настоящим предпринимателям", - резюмирует Дубровский.