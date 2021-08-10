Планируют поднять зарплаты воспитателям детсадов

Министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил о возможном повышении зарплат воспитателям детских садов Украины.

"Будет встреча по планированию бюджета на следующий год. Будем с министром финансов разговаривать о возможности поднятия зарплат сотрудникам дошкольных учебных заведений. Надеюсь, выйдем на достойный вариант", - сказал Шкарлет в эфире "Сніданку з 1+1" 10 августа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: От 25 тыс. грн - назвали зарплаты директоров киевских школ

Уровень зарплаты сотрудников детсадов он назвал "крайне болезненным вопросом".

Заработная плата учителей вырастет на 9% до конца 2021 года.

В декабре у каждого педагога есть возможность заработать дополнительно 20% к окладу, заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет, передает ТСН.

Для этого надо пройти сертификацию. В этом году на нее пошли 1,8 тыс. человек. В прошлом году - немного более 900.