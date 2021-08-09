Учителям пообещали новую зарплату до конца года

Зарплаты учителей вырастут до конца года. Фото: pixabay.com

Заработная плата учителей вырастет на 9% до конца 2021 года.

Кроме того, в декабре у каждого педагога есть возможность заработать дополнительно 20% к окладу, заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет, передает ТСН.

"Для этого надо пройти сертификацию. В этом году на нее пошли 1,8 тысячи человек. В прошлом году - чуть более 900. Конечно, их идет не так много, но с каждым годом количество желающих растет. Ты сам себе можешь на 20% увеличить зарплату, это неплохая сумма", - подчеркнул министр.

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Также для учителей разработаны различные курсы повышения квалификации. Например, общественные организации, где тренеры учились в Евросоюзе. На это государство заложило 400 млн грн.

Минцифра и Минобразования в этом году закупят ноутбуки для более 60 тыс. учителей. Для этого из госбюджета выделили 980 млн грн. Так учителя смогут сделать процесс обучения более современным и доступным. Кроме того, пандемия изменила образовательный процесс - уроки из классов перешли в Zoom-конференции. Однако не у всех учителей была техническая возможность обучать детей в таком формате.