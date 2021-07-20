Учителям закупят ноутбуки на миллиард

 
Ексклюзивы
1/5
"Чудесный мандарин" не каждый оркестр осмелится играть" – симфонический концерт устроили под открытым небом
"Чудесный мандарин" не каждый оркестр осмелится играть" – симфонический концерт устроили под открытым небом
Просмотров: 495
"Финансировать друзей и родственников": почему Банковая вмешивается в работу Госкино
"Финансировать друзей и родственников": почему Банковая вмешивается в работу Госкино
Просмотров: 225
"В Офисе Зеленского боятся двух вещей": с чем Верховная Рада уходит на каникулы
"В Офисе Зеленского боятся двух вещей": с чем Верховная Рада уходит на каникулы
Просмотров: 819
Овощи борщевого набора подешевели — обзор цен
Овощи борщевого набора подешевели — обзор цен
Просмотров: 162
Ангидрид в воздухе, свалки вместо пляжей и дерьмо в море - на что россияне превратили Крым
Ангидрид в воздухе, свалки вместо пляжей и дерьмо в море - на что россияне превратили Крым
Просмотров: 927
Назвали сроки значительного падения цен на арбузы и дыни
Назвали сроки значительного падения цен на арбузы и дыни
Просмотров: 396
Кошки, лошади и лягушки – художник рисует стильные портреты домашних любимцев
Кошки, лошади и лягушки – художник рисует стильные портреты домашних любимцев
Просмотров: 711
Эпоха Авакова, вертикаль Зеленского и подарки Фирташу - цитаты уходящей недели
Эпоха Авакова, вертикаль Зеленского и подарки Фирташу - цитаты уходящей недели
Просмотров: 432
Жара, паводки, голова в небе и Монастырский на трибуне - фото уходящей недели
Жара, паводки, голова в небе и Монастырский на трибуне - фото уходящей недели
Просмотров: 1368
В лавандовый парк едут для фотосессий. Когда закончится сезон
В лавандовый парк едут для фотосессий. Когда закончится сезон
Просмотров: 684
Фото
Все фото
4
10
17
6
5
Германия передала автомобили украинским национальным паркам
Германия передала автомобили украинским национальным паркам
Овцы сдерживают наводнения, лотерея для мусульман и тиндер в Иране - самые яркие фото понедельника
Овцы сдерживают наводнения, лотерея для мусульман и тиндер в Иране - самые яркие фото понедельника
Советский алкоголизм: почему люди массово пьянствовали в СССР
Советский алкоголизм: почему люди массово пьянствовали в СССР
Под Мариуполем нашли захоронение срубной культуры
Под Мариуполем нашли захоронение срубной культуры
Под Мариуполем прошли учения нацгвардейцев
Под Мариуполем прошли учения нацгвардейцев
Видео
Все видео
Девушку не взяли на работу из-за украинского языка
Девушку не взяли на работу из-за украинского языка
Харьковом пронесся мощный ураган: видео непогоды
Харьковом пронесся мощный ураган: видео непогоды
В Украину с концертами едет Лорак, которая развлекала российских оккупантов
В Украину с концертами едет Лорак, которая развлекала российских оккупантов
Безобразие в Коблево - блогер оценил отдых на черноморском курорте
Безобразие в Коблево - блогер оценил отдых на черноморском курорте
"Идет пена, дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим
"Идет пена, дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим
Интервью
1/5
Споры коджи добавляют в продукты - прорастает съедобная плесень: что заменит традиционную консервацию
Споры коджи добавляют в продукты - прорастает съедобная плесень: что заменит традиционную консервацию
Просмотров: 153
"Очень умное и красивое, но неинтересное" - почему украинскую литературу не читает мир
"Очень умное и красивое, но неинтересное" - почему украинскую литературу не читает мир
Просмотров: 351
"Голос": что изменилось за месяц после раскола фракции
"Голос": что изменилось за месяц после раскола фракции
Просмотров: 450
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Просмотров: 801
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Просмотров: 2313
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
19 июля 2021
Просмотров: 720
Полагодив каналізацію
– Грошей на заморські курорти не шкода. Але хочеться підтримати українського підприємця, – каже Андрій.Щороку з родиною їздить на ...
вторник, 20 июля 2021 14:11

Учителям закупят ноутбуки на миллиард

  Комментировать
Учителям закупят ноутбуки на миллиард
Новые ноутбуки получат более 60 тысяч учителей. Фото: УНИАН

Минцифра и Минобразования в этом году закупят ноутбуки для более 60 тыс. учителей. Для этого из госбюджета выделили 980 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

"Учителя смогут сделать процесс обучения более современным и доступным. Пандемия изменила образовательный процесс - уроки из классов перешли в Zoom-конференции. Однако не у всех учителей была техническая возможность обучать детей в таком формате. В приказе МОН прописаны требования к технике. Это гарантия того, что компьютеры будут высокого качества. С учетом софинансирования и ожидаемой стоимости ноутбука в 20 тысяч гривен планируется закупка более 60 тысяч ноутбуков по этой субвенции. Такая стоимость рассчитана по результатам консультаций с вендорами и после анализа рынка", - заявили в министерстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Учительница украла восемь школьных ноутбуков

Компьютеры закупят на 24 области и Киев.

"Ожидаем, что области слаженно организуют закупочные процедуры, чтобы учителя быстрее получили ноутбуки. Для этого МОН и Минцифра подготовили письмо-разъяснение, где четко описано, как реализовать эту субвенцию", - отметил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Использовать субвенцию можно будет на основе софинансирования:

70% - за счет субвенции, 30% - за счет местных бюджетов для Киева, областных бюджетов и бюджетов территориальных общин, где население составляет более 40 тыс. человек;
90% - за счет субвенции, 10% - за счет местных бюджетов для городских территориальных общин, где численность населения составляет менее 40 тыс. человек;
95% - за счет субвенции, 5% - за счет местных бюджетов для сел, поселков, горных населенных пунктов и городов на линии соприкосновения.

Процесс можно будет отслеживать с помощью специального дашборда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии

С 1 сентября в украинских школах планируют ввести новое меню. Его разработали в этом году согласно обновленным нормами питания.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Учителям закупят ноутбуки на миллиард». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
июля

Главаря повстанцев схватили во время переговоров

Представили председателя Нацбанка

Мэру прилетело в челюсть от пациента психбольницы

Осуществили первую мягкую посадку на Марс

Покушение в "Волчьей ставке" не достигло цели

Самый большой торт весит, как грузовик: интересные факты о популярный десерт

В центре Киева убили журналиста

Самое читаемое
Гороскоп на 19-25 июля: как пережить полнолуние и достичь успеха
Гороскоп на 19-25 июля: как пережить полнолуние и достичь успеха
 Просмотров: 13393
Советский алкоголизм: почему люди массово пьянствовали в СССР
Советский алкоголизм: почему люди массово пьянствовали в СССР
17
 1 Просмотров: 7407
Гороскоп на 20 июля: в чьи двери постучит невиданный успех
Гороскоп на 20 июля: в чьи двери постучит невиданный успех
 Просмотров: 6912
Бродячий кот стал звездой интернета: что сделало популярным четвероногого
Бродячий кот стал звездой интернета: что сделало популярным четвероногого
21
 Просмотров: 6543
Ольга Сумская в бикини станцевала для мужа на пляже
Ольга Сумская в бикини станцевала для мужа на пляже
 2 Просмотров: 5193
Общество
Рассказали, продолжат ли школы "дистанционку" с 1 сентября
Рассказали, продолжат ли школы "дистанционку" с 1 сентября Просмотров: 9
Когда отменят военный призыв: власти назвали сроки
Когда отменят военный призыв: власти назвали сроки Просмотров: 198
Непогода может натворить беды: украинцев шокировали прогнозом
Непогода может натворить беды: украинцев шокировали прогнозом Просмотров: 936
"Извещателям" о нарушении правил дорожного движения будут платить деньги
"Извещателям" о нарушении правил дорожного движения будут платить деньги Просмотров: 225
Украина отменяет запись на вакцинацию против Covid-19
Украина отменяет запись на вакцинацию против Covid-19 1 Просмотров: 630
Больше всего комментируют
9
В Украину с концертами едет Лорак, которая развлекала российских оккупантов
4
Не владеешь украинским - никаких должностей во власти - нардеп
2
Ольга Сумская в бикини станцевала для мужа на пляже
2
Зеленский сказал, что должно быть первым шагом к членству в ЕС
1
Советский алкоголизм: почему люди массово пьянствовали в СССР
Голосов: 56773
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть