Учителям закупят ноутбуки на миллиард

Новые ноутбуки получат более 60 тысяч учителей. Фото: УНИАН

Минцифра и Минобразования в этом году закупят ноутбуки для более 60 тыс. учителей. Для этого из госбюджета выделили 980 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

"Учителя смогут сделать процесс обучения более современным и доступным. Пандемия изменила образовательный процесс - уроки из классов перешли в Zoom-конференции. Однако не у всех учителей была техническая возможность обучать детей в таком формате. В приказе МОН прописаны требования к технике. Это гарантия того, что компьютеры будут высокого качества. С учетом софинансирования и ожидаемой стоимости ноутбука в 20 тысяч гривен планируется закупка более 60 тысяч ноутбуков по этой субвенции. Такая стоимость рассчитана по результатам консультаций с вендорами и после анализа рынка", - заявили в министерстве.

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Компьютеры закупят на 24 области и Киев.

"Ожидаем, что области слаженно организуют закупочные процедуры, чтобы учителя быстрее получили ноутбуки. Для этого МОН и Минцифра подготовили письмо-разъяснение, где четко описано, как реализовать эту субвенцию", - отметил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Использовать субвенцию можно будет на основе софинансирования:

70% - за счет субвенции, 30% - за счет местных бюджетов для Киева, областных бюджетов и бюджетов территориальных общин, где население составляет более 40 тыс. человек;

90% - за счет субвенции, 10% - за счет местных бюджетов для городских территориальных общин, где численность населения составляет менее 40 тыс. человек;

95% - за счет субвенции, 5% - за счет местных бюджетов для сел, поселков, горных населенных пунктов и городов на линии соприкосновения.

Процесс можно будет отслеживать с помощью специального дашборда.

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