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пятница, 04 сентября 2020 18:47

"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии

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&quot;Мы уверенно идем к образовательной катастрофе&quot; - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
Обучение в условиях пандемии Фото: svidok.info

Школьника с подозрением на коронавирус должны немедленно изолировать. Подозрение может и не оправдаться. Но это предусматривают инструкции, - говорит образовательный эксперт и редактор портала "Образовательная политика" Виктор Громовой. Он рассказывает о том, как карантин повлияет на образование в Украине.

Может ли персонал образовательного учреждения выявить болезнь и каким образом необходимо реагировать на признаки заболевания у ребенка?
- Педагогические работники не являются квалифицированными медиками, и квалифицированные медики не могут без специальных исследований что-то диагностировать. Поэтому это будет происходить по усмотрению, стихийно. В случае такого инцидента родители должны забрать ребенка и обратиться к семейному врачу. Он направлять в соответствующие обследования.

Кто определяет баланс дистанционной и классной формы обучения? От чего это зависит?
- Это зависит от четырех зон карантина. В красной зоне может быть только дистанционное обучение. В оранжевой и желтой - смешанное. Модель обучения должна разрабатываться на уровне конкретного учебного заведения.

Готово ли правительство финансировать смешанную форму обучения? И готовы ли учебные заведения к такому нововведению?
- Есть множество вопросов, связанных с дополнительным финансированием. Одно из самых первых - это отсутствие должного технического оснащения. Когда учитель говорит, что его старенький ноутбук "скончался" еще весной, то кто-то должен его обеспечить ним. Или хотя бы предложить вариант льготного приобретения.
Я помню, как 20 лет назад в Турции отрабатывали такие модели льготного приобретения. Такие вопросы у нас абсолютно никто не решает.
Я имею массу фотографий, где в школьных округах США выдают ноутбуки малообеспеченным. Там это было решено еще в марте-апреле. В Украине же забрали 5 миллиардов гривен и в образовании ничего не добавили. Я не говорю уже об интернет покрытии.
"Как-то оно будет", - этот принцип мы исповедуем. За все отвечает директор школы, а у директора никаких дополнительных ни финансовых, ни организационных возможностей для смешанного обучения так и не появилось.

В красных эпидемзонах продолжали каникулы. Когда каникулы закончатся, как там действовать дальше? Или будут успевать учителя по учебным планам?
- Это зависит от того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация. Если каникулы продлятся неделю или две, то это не создаст проблемы. Если месяц, или два, то понятно, что да. Но мой прогноз чрезвычайно печальный. Я думаю, что через несколько месяцев мы все попадем в красную или оранжевую зоны. Поэтому надо срочно готовить план Б.

Какие меры принимаются в Европе для безопасного и комфортного обучения детей?
- В Италии к учебному году закупили новую мебель на 3 миллиарда евро. Американская компания Steelcase предлагает 57 вариантов новых образовательных пространств для посткарантинной школы. Там если в классах было 25 учеников, то теперь классы делят пополам, по 12-13. В Украине хоть что-то подобное делают? Ничего. Мы уверенно идем к образовательной катастрофе.

Одна из главных проблем украинской системы образования - это отсутствие должного финансирования?
- И финансирование, и нормативные документы, которые нужно приводить в порядок. У нас действует поурочная система оплаты труда. А при смешанном обучении нужна совсем другая модель. Учитель работает по сути в режиме полного дня. А если это индивидуальные консультации? Если групповой проект? Как это оплачивать? Другой нормативной базы не появилось.

По вашему мнению, как изменится образование после введения карантинных мероприятий?
- Для всего мира карантин стал поводом для инвестирования в образование, новый образовательное пространство, индивидуализацию обучения, и уменьшение количества учеников. Все это пойдет исключительно на пользу. Сейчас учителя оказалась в состоянии повышенного риска работы и требуют соответствующей оплаты труда. Это также в интересах образовании.

Какие прогнозы у вас на ближайшее будущее в сфере обучения?
- Я люблю цитировать бывшего американского министра, госсекретаря образования Арне Дункана. Он говорил, что лучшее, что случилось с системой образования Нового Орлеана - это ураган Катрина, который разрушил все школы. После него американцы не только отстроили школы, но и создали новую систему образования. Пандемия коронавируса - это лучшее, что случилось с образованием за последние сто лет. Колоссальные средства пошли в образование даже в отсталых странах. Кроме Украины. Но жизнь в итоге заставит и в Украине это сделать.
Сегодня нам необходимы экстраординарные шаги для ответа на вызов пандемии. К сожалению, я не вижу никаких признаков того, что в Украине это делается.

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