Детям дадут по 2 тыс. грн на подготовку к школе

К концу августа 145 тыс. украинских детей из многодетных семей получат дополнительные выплаты для подготовки к учебному году. Фото: pixabay.com

На каждого ребенка из многодетных малообеспеченных семей дополнительно выплатят по 2 тыс. грн, которые помогут подготовить детей к школе.

Соответствующее решение принял Кабмин, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"145 тысяч детей из многодетных семей получат дополнительные выплаты к учебному году. Правительство на этой неделе принял решение о выплате 2 тыс. грн на каждого ребенка из многодетной малообеспеченной семьи, которая по состоянию на 1 августа этого года достигла возраста 6-18 лет", - написал Шмыгаль в Facebook.

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Он уточнил, что для получения выплаты семьям не придется оформлять никаких дополнительных документов.

"Никаких обращений подавать не нужно. Выплаты будут проведены органами социальной защиты населения. Общий размер программы составит 290 млн грн. Эти средства помогут семьям собрать детей в школу и купить необходимые вещи", - подчеркнул премьер.

Малообеспеченным многодетным семьям продолжат платить 130% прожиточного минимума на каждого ребенка. В то же время, для детей-сирот с инвалидностью, которые воспитываются в опекунских семьях и на каких в 18 лет прекращаются выплаты, хотят изменить порядок помощи.