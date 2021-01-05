План доходов госбюджета 2020 года перевыполнены

Бюджет Украины 2020 перевыполнен. Фото: 112 Украина

Доходы государственного бюджета Украины за январь-декабрь 2020 года составили 1 075,7 млрд гривен.

Это на 1,5% больше плана (1 059,9 млрд гривен), откорректированного в течение года, сообщает Государственная казначейская служба Украины.

Доходы госбюджета за 12 месяцев 2020 года были на 7,7% выше прошлого года, когда они составляли 998,3 млрд гривен.

В декабре 2020 года доходы государственного бюджета Украины составили 130,98 млрд гривен. Это на 16,6% больше плана (112,3 млрд гривен) и на 32,7% больше уровня прошлого года, когда они составляли 98,6 млрд гривен.

В то же время сумма средств на Едином казначейском счету на 1 января 2021 года составляет 12,0 млрд гривен (месяцем ранее - 19,8 млрд гривен).

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Эксперты прогнозируют, что в этом году будут расти цены на природный газ, тарифы на тепло, горячую и холодную воду. Будет сокращаться экономический потенциал страны. Будет происходить инфраструктурная деградация.