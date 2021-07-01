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четверг, 01 июля 2021 12:02

Первый пошел: сеть супермаркетов отказалась от пластика

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Первый пошел: сеть супермаркетов отказалась от пластика
Бумажные пакеты уже есть на кассах многих супермаркетов. Фото: Елена Луценко

С июля сеть магазинов "Ашан" отказалась от пластиковых пакетов на кассах.

"Мы полностью переходим на вторичное сырье. Во всех магазинах сети будут представлены пакеты из 100 процентов переработанного пластика для покупок весом 5, 7 и 10 килограммов. Их стоимость не отличается от обычных пакетов. После использования такой пакет можно отдать на переработку и так до пяти раз", - сообщила Злата Костюк, специалист отдела корпоративной социальной ответственности "Ашан Ритейл Украина".

Пакеты с перерабатывающегося пластика не требуют обязательного температурного режима. А пакеты для компостирования могут разлагаться до 20 лет, если не соблюдены все необходимые условия.

Пакет из 100% переработанного пластика не содержит примесей, ускоряющих распад на микропластик, который опаснее для природы.

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Первые пакеты из переработанного пластика на покупки весом 10 кг "Ашан Ритейл" начал продавать в апреле. Также предлагают многоразовые сумки-шоперы и крафтовые бумажные пакеты на кассах.

10 июня вступил в силу Закон №1489-IX об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины. Он начнет действовать с 10 декабря.

Ограничения касаются тонких, сверхтонких и оксоразлагаемых пластиковых пакетов. Тонкие имеют толщину до 50 микрометров. Они выдерживают нагрузку до 4-5 кг. Их полностью будет запрещено распространять в магазинах, заведениях общественного питания и услуг.

Сверхтонкие пакеты шириной до 225 мм, глубиной до 345 мм, длиной до 450 мм можно будет использовать исключительно как первичную упаковку для рыбы, мяса и изделий из них, сыпучих продуктов, льда.

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