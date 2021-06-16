Что надо знать о запрете пластиковых пакетов

10 июня вступил в силу Закон №1489-IX об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины. Он начнет действовать с 10 декабря.

Что предусматривает закон

Ограничения касаются тонких, сверхтонких и оксораскладных пластиковых пакетов. Тонкие имеют толщину до 50 микрометров. Они выдерживают нагрузку до 4-5 кг. Их полностью будет запрещено распространять в магазинах, заведениях общественного питания и услуг.

Сверхтонкие пакеты шириной до 225 мм, глубиной до 345 мм, длиной до 450 мм можно будет использовать исключительно как первичную упаковку для рыбы, мяса и изделий из них, сыпучих продуктов, льда.

"Пластиковые пакеты с толщиной стенок от 15 до 50 мкм - это стандартный "средний "пакет из супермаркета. Сверхтонкие - имеются в виду пакеты-майка", - пояснила Злата Костюк, специалист КСО Ашан Ритейл Украина.

Прочные пакеты не запретили. Их нельзя будет выдавать бесплатно. Минимальные цены на них будет устанавливать Кабмин. На каждый пластиковый пакет будет специальная маркировка.

Позволят использования биоразлагаемых пакетов. Они должны соответствовать национальным и европейским стандартам по утилизации: путем компостирования или биоразложения.

Автор: Елена Луценко Запретят бесплатные пакеты-майки, одноразовые перчатки

Кто будет контролировать его выполнение

Распространение пластиковых пакетов будет контролировать Держпродспоживслужба. За бесплатная раздачу будут наказывать штрафом от 1,7 тыс. до 3,4 тыс. грн. За повторное нарушение взыщут от 3,4 тыс. до 8,5 тыс. грн. Если пакеты будут продавать, то первый штраф составит 8,5 тыс. грн -17 тыс. рн, а повторный - до 34 тыс. грн.

"Украинский закон не столь суров, как в странах Европы. Однако он является базой, которая наконец поможет сдвинуться с мертвой точки и будет способствовать перестройке рынка. Бизнесы начнут учитывать экологический фактор при производстве товаров и оказании услуг. Также закон поможет развитию ассортимента альтернативной упаковки", - добавила Злата Костюк, специалист КСО Ашан Ритейл Украина.

Улучшит ли это экологию в Украине

"Запретят бесплатные пакеты-маечки, одноразовые перчатки. Полностью закон проблему не решит. Но это первый позитивный шаг. Большая часть мусора в Украине - именно пакеты. На пунктах вторсырья у нас очень редко их принимают, потому что невыгодно перерабатывать. Если их не будет, то ситуация улучшится. В то же время нет ответственности производителей этих пакетов. В Европе они обязаны организовывать сбор отходов", - отметил эколог Сергей Антоненко.

Украинцы готовы сортировать мусор, отметил эколог.

"В Полтаве контейнеры со стеклом забиты доверху, коммунальщики не успевают вывозить. У населения большой запрос на сортировку и на переработку отходов. Нужно учить этому из школ и детсадов. Поощрять, рассказывать, читать лекции, делать конкурсы, чтобы с детства дети привыкали к мысли, что отходы - это тоже ответственность. В Украине такая работа ведется, но точечно общественными организациями", - считает эксперт.

Проблему с пластиком решат бумажные пакеты.

"Пакеты можно делать из макулатуры, которой у нас очень много выбрасывается. В современные пластиковые пакеты добавляют различные примеси и не каждый переработчик хочет их принимать. Потому что не знает, из чего они изготовлены. Надо поощрять население собирать макулатуру и переходить на многоразовые сумки. Биоразлагаемые пакеты изготавливают из крахмала и полимеров. И когда они рассыпаются, получается микропластик. Он загрязняет водоемы и почву. То же касается мусорных пакетов. Сейчас получается так, что мусор генерирует мусор. Единого решения проблемы отходов нет. Это комплексная работа. Главное - не генерировать мусор, меньше покупать, потреблять. Выбирать альтернативы. Например, использовать стеклянную тару. Стекло перерабатывается бесконечное количество раз. Нужно только организовать пункты сбора стеклобоя", - говорит Антоненко.

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Как запрет повлияет на стоимость товаров

На цены запрет пластиковых пакетов не повлияет, считает экономист Борис Кушнирук.

"В Украине остается только пленка для упаковки сыра или сала, но при этом не будет использования полиэтилена в качестве сумок. Это определенный шаг в правильном направлении, но все нужно делать в комплексе. Мы должны отказываться от использования пластика в экономике", - говорит он.

Надо стимулировать, чтобы магазины продавали многоразовые пакеты из ткани, бумаги.

"Это требование времени. Этим путем активно идет мир. Два года назад я был в Австрии. Купил большие сумки из ткани, они стоили по 1 евро. А в Украине сумки меньшего размера и худшего качества стоят почему-то 2 евро в эквиваленте. Это проблема. Сети не должны на них зарабатывать. Тогда люди активнее будут отказываться от пластиковых пакетов", - подытожил Борис Кушнирук.

Для экономики никаких особых последствий не будет, добавил экономист Андрей Новак.

"Производители переориентируются с пластиковых пакетов на бумажные, из других материалов. В Украине уже есть предприниматели, которые перерабатывают опавшие листья на бумагу и картон. Поэтому ущерба экономике не будет. Любые меры, касающиеся более жестких условий, побуждают к научно-техническому прогрессу в этом направлении, поиску новых решений", - говорит экономист.

Покупателям придется изменить привычки к упаковке товаров.

"У каждой страны есть своя традиция. В Соединенных Штатах Америки люди носят товары в бумажных пакетах без ручек. О пластиковых пакетах они практически не знают. В Украине большая конкуренция в розничной торговле: много супермаркетов, крупных, средних и локальных сетей продуктовых магазинов. Скорее всего все будут предоставлять бесплатно пакеты своим покупателям", - отметил Андрей Новак.

Автор: Елена Луценко Покупателям придется изменить привычки к упаковке товаров

Чем магазины заменят пластиковые пакеты

Сейчас магазины предлагают альтернативную упаковку - крафт пакеты, многоразовые сумки-шоперы, мешочки из ткани для фруктов и овощей. Цены начинаются от 20 грн.

"С 2018 года ограничили доступ к бесплатным пакетам-майкам на кассе. Кроме альтернативной упаковки, есть пакеты из 100% переработанного пластика. По цене они не отличаются от обычных. Рассчитаны на 10 килограммов покупок. Их плюс - после использования можно снова отдать на переработку и так до пяти раз. Они не содержит примесей, ускоряющих разложение пластика на мелкие части - микропластик, который является еще более опасным для окружающей среды. К концу года заменим все пакеты на линии касс именно на такой вид", - отметила Злата Костюк, специалист КСО Ашан Ритейл Украина.

"Альтернатива пластиковым пакетам - биоразлагаемые из кукурузного крахмала. Также есть варианты эко-сумок, шопперов, авосек или трансформеров, что помещаются в карман. Для весовых товаров предлагаем специальные сверхлегкие мешки-сетки. Также призываем покупателей клеить стикеры с ценой сразу на фрукты, овощи. Все больше людей предпочитает мноразовые вещи. Это касается и пакетов, и контейнеров для кулинарии или соломинок для напитков. Мы нашли украинских производителей, которые предлагают соломинки из тростника. Во время доставки товаров 80% клиентов ставят галочку - меньше пакетов. Продукты привозят им домой в картонных коробках. Их можно потом сдать на переработку. В прошлом году летом открыли станции сортировки мусора у касс и магазинов. В течение 2020-го на переработку отправили 19631 тонн макулатуры, 2436 тонн пластика, 101 тонну металла, 37 тонн стекла", - добавила Аида Юнусова с прессслужбы группы компаний Fozzy Group.

Наиболее замусоренные в Украине Харьковская и Херсонская области, сообщает Государственная экологическая инспекция. За прошлый год Госэкоинспекция обнаружила 2144 бесхозных свалок на территории всей страны. Лишь 60% из них ликвидировали. 22% населения Украины вообще не обеспечены услугами по вывозу мусора. Треть полигонов в стране не соответствует нормам экологической безопасности.