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пятница, 24 января 2020 09:00

Первое пиво в жестяных банках открывали консервным ножом

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85 лет назад - 24 января 1935 года - впервые в продаже появилось пиво в банках.

История создания

Пиво Krueger's Special Beer производили в США. В 1933-м пивоварня Gottfried Kreuger Brewing Company выпустила пробную партию в 2 тыс. банок. Позже дизайн и название изменили на Krueger's Finest Beer. Также появилось пиво Krueger's Cream Ale. Их успешно начали продавать в январе 1935-го.

Автор: golos.io
  Первое пиво в жестяных банках в продаже появилось 24 января 1935 года.
Первое пиво в жестяных банках в продаже появилось 24 января 1935 года.

Через полгода продажи пива в металлических банках выросли в 5 раз. Через год разливать напиток в металлическую тару начали еще 23 завода США.

Сначала банки открывали обычным консервным ножом. Позже придумали специальный - для пива. Им прокалывали дырку в крышке. Банки изготавливали из стали, где пиво быстро портилось. После Второй мировой войны начали использовать более тонкий металл другого состава. Алюминий для банок впервые применили в 1958 году. Спрос на пиво в жестяных банках стремительно вырос, когда появились банки с клапаном для открывания.

Пивоварение в Украине

В Украине чаще всего покупают пиво в пластиковых бутылках объемом 1 л. Это связано со сравнительно низкой ценой. Пиво в стекле и жестяных банках стоит дороже, а потому менее популярно. В среднем украинцы потребляют 41 л пива ежегодно. Это в 2,5 раза меньше, чем немцы или поляки.

Автор: 24tv.ua
  В прошлом году в Украине произвели 180,2 млн дал. пива.
В прошлом году в Украине произвели 180,2 млн дал. пива.

В прошлом году в Украине произвели 180,2 млн дал пива (1 дал. - это 10 л. - Gazeta.ua). Правда, в 2012-м производство составило 300 млн дал. В общем насчитывают 160 пивоварен. Крупных предприятий - около 20, другие - небольшие пивзаводы.

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Украина полностью обеспечивает собственное производство солодом. Выращивает около 3,5 млн т ячменя пивоваренных сортов. Пиво продает в Беларусь, Молдову, Литву, Алжир, Израиль, Азербайджан, Китай.

Как заработать на пустых жестяных банках

Автор: vtorma.ua
  Пункты приема вторсырья в среднем за 1 кг алюминиевых банок платят 15 грн.
Пункты приема вторсырья в среднем за 1 кг алюминиевых банок платят 15 грн.

Пункты приема вторсырья в среднем за 1 кг алюминиевых банок платят 15 грн. Это примерно 65 банок. Один мешок из-под сахара может вместить 4 кг банок в прессованном виде. Алюминий не притягивается магнитом. Если в партии, которую принесли на продажу, будет что-то магнититься, ее могут не принять.

В бутылке пива с 7-10% алкоголя насчитывают 200-300 калорий. Это как в средней порции картофеля фри из Макдональдса или порции ванильного мороженого.

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Дата
24
января

Первое пиво в жестяных банках открывали консервным ножом

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