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вторник, 01 февраля 2022 16:54

Первая уплата налогов за сельхозземлю состоится в 2023 году

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Первая уплата налогов за сельхозземлю состоится в 2023 году
Минимальное налоговое обязательство будут платить собственники земельных наделов площадью более 0,5 га. Фото: https://tvoemisto.tv

Первая уплата минимального налогового обязательства при пользовании землями сельскохозяйственного назначения состоится в феврале 2023 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

"Первая уплата минимального налогового обязательства состоится по результатам 2022 года в феврале 2023", — говорится в сообщении.

Нововведение коснется, в том числе той земли, которая обрабатывается незаконно и из нее получается и продается урожай, однако налоги не уплачиваются в полном размере и часть дохода скрывается.

"На тех аграриев, которые возделывают землю и официально уплачивают все налоги, эта норма Налогового кодекса не повлияет", — добавили в Минагрополитики.

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Кроме этого, минимальное налоговое обязательство не определяется для земельных участков, отнесенных к сельскохозяйственным угодьям, принадлежащим физическим лицам на праве собственности и/или на праве пользования и на 1 января 2022 года находились в пределах населенных пунктов.

С 1 января 2022 минимальный налог для владельцев паев составляет 1,5 тыс. грн за гектар. При этом нет разницы, участок расположен в городе, селе или вне населенных пунктов. Платить придется даже в том случае, если человек выращивает на этой земле продукцию исключительно для себя или вообще не пользуется паем.

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Дата
01
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