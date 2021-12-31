С 1 января в Украине увеличатся налоги

Закон 5600 предусматривает увеличение налогов для украинцев. Фото: унн

С 1 января в Украине вступает в силу закон о повышении налогов.

Документ №5600 касается как предприятий, так и граждан Украины. По данным Министерства финансов, принятие этого законопроекта позволит собрать в госбюджет в 2022 году дополнительно 30 млрд. грн налогов.

Налоги на граждан

Документ вводит минимальное налоговое обязательство по земельному участку. Если оценка земли составит стандартные для Украины 28 тысяч гривен за гектар, минимальное обязательство будет составлять 1,4 тысяч гривен за гектар в год.

На доходы, полученные от продажи собственной сельскохозяйственной продукции на сумму, превышающую 12 размеров минимальной заработной платы (6500 гривен), устанавливается 18% налог.

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Закон предусматривает уменьшение минимальной площади земли фермерского хозяйства, что дает право перехода на упрощенную систему обложения с 2 гектаров до 0,5 гектара.

Из плательщиков единого налога документ исключает четыре группы плательщиков, основным видом деятельности которых является разведение домашней птицы (кроме кур).

Налоги на недвижимость

Доход, полученный от продажи в течение года второго объекта недвижимости, облагается налогом по ставке 5%, третьего и последующих объектов недвижимости - по ставке 18%.

Акцизы на алкоголь

Акцизы на спирт в алкогольных напитках, фактическая крепость которых превышает 22 процента объемных единиц этилового спирта, увеличивают на 5% до 133,31 гривен за 1 литр 100-процентного спирта.

Налоги на бизнес

Документ устанавливает ограничения в праве выезда руководителя юридического лица-должника за границу.

Законом предусматривает и установление ограничения в праве выезда руководителей юридических лиц или постоянных представительств нерезидентов – должников за пределы Украины в случае неисполнения налоговой обязанности.

Кроме того, повышаются ставки экологического налога, рентной платы за пользование недрами.

В 2021 году экономика Украины постепенно приходила в себя после коронакризиса. Нацбанк прогнозирует рост до 3,1%, а на 2022 год закладывает 3,8%. Инфляция составляет более 10%, а в следующем году планируется понижение до 5%. Среди самых больших рисков экономисты называют рост цен на энергоносители и военную угрозу со стороны России. Gazeta.ua вспомнила, чем запомнился украинцам уходящий год.