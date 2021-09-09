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пятница, 10 сентября 2021 07:10

Перед выходными валюта подешевела

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Перед выходными валюта подешевела
Доллар подешевел на 2 копейки. Фото: pexels.com

Национальный банк Украины на 10 сентября установил курс доллара на уровне 26,72 грн. Это на 2 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 1 коп. Стоит 31,62 грн.

Курс российского рубля - 36 коп.

Польский злотый подешевел на 1 коп. Стоит 6,9 грн.

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В обменниках доллар покупают по 26,75 грн. Продают по 26,82 грн.

За евро предлагают 31,45 грн. Продают по 31,62 грн.

Российский рубль покупают по 35 коп. Продают по 36.

Польский злотый покупают по 6,92 грн. Продают по 6,98 грн.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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Дата
10
сентября

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