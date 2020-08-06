Перед выходными доллар подешевел

Доллар подешевел на 3 коп. Фото: unsplash.com

Национальный банк Украине к 7 августа установил курс доллара на уровне 27,67 грн. Это на 3 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 11 коп. Стоит 32,79 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

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В обменниках доллар покупают по 27,63 грн. Продают по 27,67 грн.

За евро предлагают 32,53 грн. Продают по 32,65 грн.

Российский рубль покупают и продают по 37 коп.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.