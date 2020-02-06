Перед выходными доллар ощутимо подешевел

Доллар подешевел на 22 коп. Фото: pexels.com

Национальный банк Украины на 7 февраля установил курс доллара на уровне 24,57 грн. Это на 22 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 27 коп. Стоит 27,04 грн.

Курс российского рубля - 38 коп.

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В обменниках доллар покупают по 24,43 грн. Продают по 24,53 грн.

За евро предлагают 26,69 грн. Продают по 26,81 грн.

Российский рубль скупают и продают по 38 коп.

По оптимистическим прогнозам, 2020-го курс валют составит 24 грн. Среднегодовой курс прогнозируется на уровне 27 грн.