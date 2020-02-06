Почему депозиты дешевеют, а кредиты - нет

Падение ставок по депозитам и кредитам не совпадает во времени. Фото: Економічна правда

В Украине банки не могут выдавать кредит дешевле, чем себестоимость денег. В нашем случае это учетная ставка Нацбанка - 11%, рассказал Gazeta.ua финансовый аналитик Алексей Лупоносов.

"Если к учетной добавить минимум 5% прибыли для банков и комиссию, то получим реальную ставку по кредитам - 15-16% годовых. Пока у нас проценты выше. Потребительские в среднем выдают под 35-40%. Деньги на покупку авто занимают под 18% годовых. Ипотека составляет 14-16%. Кредиты для бизнеса, в частности торговое финансирование, или оборотные средства, выдают под 18-21%. Проектное финансирование - 21%", - говорит Лупоносов.

Объясняет, что падение ставок по депозитам и кредитам не совпадает во времени.

"Если в прошлом году банки депозиты брали под 15-16%, то кредиты выдавали под 20%. Если сейчас банки начали брать деньги под 12-13%, то только через месяц-два смогут накопить определенную сумму, чтобы кредитовать население или бизнес. Тогда кредиты подешевеют. Пока же проценты не падают, потому что банки занимают средства еще за счет тех, которые удалось аккумулировать при более высоких депозитных ставках", - говорит аналитик.

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По его словам, независимо от размера учетной ставки и доходности вкладов, население продолжает нести сбережения в банки.

"Чтобы сегодня сделать крупную покупку - квартиру, дом, авто, надо объяснить происхождение денег. Пока таким объяснением является депозит. Например, $10 тыс. достаточно полгода подержать в банке - и к вам не будет лишних вопросов. Банки этим пользуются. Активно берут деньги под смешные проценты, которыми не покрывают даже девальвации и инфляции", - объясняет Лупоносов.

В конце января НБУ снизил учетную ставку до 11% годовых. До этого в декабре 2019-го показатель изменил с 15,5% до 13,5%. Банки уже успели отреагировать на изменения. Государственный Ощадбанк с начала года во второй раз снизил доходность депозитов.