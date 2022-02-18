Пентагон приостановил заказ более чем на тысячу грузовиков "АвтоКрАЗа"

 
Ексклюзивы
1/5
Дела Майдана: Венедиктова обещала приговоры до конца 2021-го
Дела Майдана: Венедиктова обещала приговоры до конца 2021-го
Просмотров: 153
Будет ли Великобритания воевать с Россией за Украину
Будет ли Великобритания воевать с Россией за Украину
Просмотров: 963
"Буду отстреливаться": в Киеве за $2,3 млн продают девятиэтажку с жителями - как там живут люди
"Буду отстреливаться": в Киеве за $2,3 млн продают девятиэтажку с жителями - как там живут люди
Просмотров: 3753
"Сейчас идет война за третью идентичность украинцев" - Антин Мухарский
"Сейчас идет война за третью идентичность украинцев" - Антин Мухарский
1 Просмотров: 1476
Криминальная драма Олега Сенцова и Моника Беллуччи в "Фантазиях для взрослых" - какие кинопремьеры посмотреть на этой неделе
Криминальная драма Олега Сенцова и Моника Беллуччи в "Фантазиях для взрослых" - какие кинопремьеры посмотреть на этой неделе
Просмотров: 765
"Кремль может прибегнуть к провокациям" – почему в РФ заговорили о признании ОРДЛО
"Кремль может прибегнуть к провокациям" – почему в РФ заговорили о признании ОРДЛО
Просмотров: 333
"Путин устроил проблему, чтобы торговаться" – Гармаш о попытке РФ признать ОРДЛО
"Путин устроил проблему, чтобы торговаться" – Гармаш о попытке РФ признать ОРДЛО
Просмотров: 387
"Путин подорвался на собственной гранате" - почему Кремль не начал наступление 16 февраля
"Путин подорвался на собственной гранате" - почему Кремль не начал наступление 16 февраля
Просмотров: 3528
Украинцы выдерживают беспрецедентное давление. Но все имеет предел – Друзенко
Украинцы выдерживают беспрецедентное давление. Но все имеет предел – Друзенко
Просмотров: 1611
Россия будет держать ОРДЛО во взвешенном состоянии. Это карта в рукаве Путина" – политолог
Россия будет держать ОРДЛО во взвешенном состоянии. Это карта в рукаве Путина" – политолог
Просмотров: 522
Фото
Все фото
1
4
3
6
10
Потребительские настроения в Украине самые низкие за последние три года
Потребительские настроения в Украине самые низкие за последние три года
Показали фото и видео самой большой частной яхты мультимиллиардера Джеффа Безоса
Показали фото и видео самой большой частной яхты мультимиллиардера Джеффа Безоса
В Харькове остановилась строительная сфера
В Харькове остановилась строительная сфера
Виртуальные люди: кто они, как живут и сколько зарабатывают
Виртуальные люди: кто они, как живут и сколько зарабатывают
Елки и гирлянды: какие города больше всех потратили на Новый год
Елки и гирлянды: какие города больше всех потратили на Новый год
Видео
Все видео
Ахметов шантажирует Украину в энергетике – журналистское расследование
Ахметов шантажирует Украину в энергетике – журналистское расследование
Арахамия пообещал, что гривна не "посыплется"
Арахамия пообещал, что гривна не "посыплется"
Как аграриям не потерять урожай из-за энергетического кризиса
Как аграриям не потерять урожай из-за энергетического кризиса
Будем жить в мире старых людей
Будем жить в мире старых людей
"Большая стройка Зеленского - это большое воровство" - редактор "Наші гроші"
"Большая стройка Зеленского - это большое воровство" - редактор "Наші гроші"
Интервью
1/5
Дела Майдана продавали. Доказательства уничтожали – сын Героя Небесной сотни
Дела Майдана продавали. Доказательства уничтожали – сын Героя Небесной сотни
Просмотров: 477
"Путина бы ничто не заставило отступить от Крыма. Это было объявление войны миру" – Казарин
"Путина бы ничто не заставило отступить от Крыма. Это было объявление войны миру" – Казарин
Просмотров: 1557
Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина – американский капитан Гарри Табах
Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина – американский капитан Гарри Табах
Просмотров: 2214
"У Путина безнадежное положение. Но он причинит много боли и страданий украинскому народу" - Пионтковский
"У Путина безнадежное положение. Но он причинит много боли и страданий украинскому народу" - Пионтковский
Просмотров: 5301
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
5 Просмотров: 4491
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
17 февраля 2022
Просмотров: 261
День храму
Пишу це вранці у вівторок, на Стрічення, коли в нас у Сулимівці храмовий празник чи простіше — храм. Храм — це коли приходять гості. ...
пятница, 18 февраля 2022 11:54

Пентагон приостановил заказ более чем на тысячу грузовиков "АвтоКрАЗа"

  Комментировать
Пентагон приостановил заказ более чем на тысячу грузовиков &quot;АвтоКрАЗа&quot;
У "АвтоКрАЗа" есть заказы на сотни единиц автомобилей. Фото: focus.ua

После ухода из Афганистана американский Пентагон приостановил заказ от украинского производителя "АвтоКрАЗ", анонсированный в мае 2021 года.

Однако гендиректор предприятия Роман Черняк утверждает, что у них все равно есть заказы на сотни единиц автомобилей. Об этом сообщает "Фокус".

По словам гендиректора, в американский заказ входили автовозы, топливозаправщики, седельные тягачи, а также обычные тягачи. Контракт был рассчитан на три года. Вероятной причиной замораживания является выход США из Афганистана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "АвтоКрАЗ" изготовил геолокационный прицеп для управления беспилотными грузовиками

"Подтвержденные заказы — около 600, а вот в портфеле, по которым идут торги, и по которым мы не получили финансового подтверждения, — их более 1000", — рассказал Черняк.

Хорошая новость – КрАЗы лишились российских деталей. Их заменили деталями из Турции, Китая, Польши, Чехии и Словакии.

Предприятие будет все равно работать, несмотря на замораживание американского контракта.

В настоящее время тягачи производятся для заказчиков в странах Африки, Азии и Вооруженных сил Украины. 26 января "КрАЗ" передали первую партию тягачей для украинской армии. Предприятие изготовило их под требования военных.

Если заказы будут восстановлены, это станет мощным сигналом для иностранного заказчика.

В рамках трехлетнего контракта компания "АвтоКрАЗ" планировала производить поставку большегрузной автомобильной техники КрАЗ и запасных частей для нужд командования по организации подрядных работ армии Соединенных Штатов Америки.

В то же время, вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Урусский, который вместе с министром обороны Андреем Тараном посетил "АвтоКрАЗ", заявил, что вооруженные силы Украины должны закупать отечественные грузовики.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пентагон приостановил заказ более чем на тысячу грузовиков "АвтоКрАЗа"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
февраля

Джону Траволте 68: вспоминаем знаковые фильмы, благодаря которым прославился кинозвезда

Вспомнить страшное 18 февраля: кровавый день на Майдане в фото и видео

Самое читаемое
&quot;Ее может ждать такая же участь, как Паш&quot; - сети свирепствуют из-за сотрудничества Кароль с российским композитором
"Ее может ждать такая же участь, как Паш" - сети свирепствуют из-за сотрудничества Кароль с российским композитором
8
 Просмотров: 32311
В потайной комнате дома нашли пропавшего три года назад ребенка
В потайной комнате дома нашли пропавшего три года назад ребенка
 Просмотров: 14769
Россияне построили понтонный мост под украинской границей - СМИ
Россияне построили понтонный мост под украинской границей - СМИ
3
 Просмотров: 7641
Пэрис Хилтон исполняется 41: самые пикантные снимки звездной блондинки
Пэрис Хилтон исполняется 41: самые пикантные снимки звездной блондинки
12
 Просмотров: 7605
Успел позвонить маме: 7-летний мальчик с папой сгорели в доме
Успел позвонить маме: 7-летний мальчик с папой сгорели в доме
4
 Просмотров: 7578
Экономика
Украинцы за год купили почти 1 млн автомобилей
Украинцы за год купили почти 1 млн автомобилей Просмотров: 27
Налоговая амнистия Гетманцева провалилась
Налоговая амнистия Гетманцева провалилась Просмотров: 738
Украина стремительно увеличила экспорт аграрной продукции в ЕС
Украина стремительно увеличила экспорт аграрной продукции в ЕС Просмотров: 180
Гривна перед выходными подешевела – курс валют на пятницу
Гривна перед выходными подешевела – курс валют на пятницу Просмотров: 270
Google перестанет собирать данные пользователей
Google перестанет собирать данные пользователей Просмотров: 207
Больше всего комментируют
9
Большинство украинцев не верят в Минские соглашения
4
Зеленский: По пути в НАТО Украина должна получить систему гарантий
3
России нужно менее 12 часов на вторжение в Украину - Atlantic Council
2
На телеканале Ахметова снова развели российскую пропаганду
2
В Станице Луганской снова горячо. Оккупанты взорвали дом
Голосов: 135
Голосование Какие ненужные покупки вы совершили в 2021 году?
  • одежду
  • обувь
  • автомобиль
  • детские игрушки
  • косметику
  • домашнего питомца
  • бытовую технику
  • путевку
  • абонемент в спортзал
  • недвижимость
  • гаджет
  • книгу
  • свой вариант в комментариях
Просмотреть