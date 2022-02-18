Пентагон приостановил заказ более чем на тысячу грузовиков "АвтоКрАЗа"

У "АвтоКрАЗа" есть заказы на сотни единиц автомобилей. Фото: focus.ua

После ухода из Афганистана американский Пентагон приостановил заказ от украинского производителя "АвтоКрАЗ", анонсированный в мае 2021 года.

Однако гендиректор предприятия Роман Черняк утверждает, что у них все равно есть заказы на сотни единиц автомобилей. Об этом сообщает "Фокус".

По словам гендиректора, в американский заказ входили автовозы, топливозаправщики, седельные тягачи, а также обычные тягачи. Контракт был рассчитан на три года. Вероятной причиной замораживания является выход США из Афганистана.

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"Подтвержденные заказы — около 600, а вот в портфеле, по которым идут торги, и по которым мы не получили финансового подтверждения, — их более 1000", — рассказал Черняк.

Хорошая новость – КрАЗы лишились российских деталей. Их заменили деталями из Турции, Китая, Польши, Чехии и Словакии.

Предприятие будет все равно работать, несмотря на замораживание американского контракта.

В настоящее время тягачи производятся для заказчиков в странах Африки, Азии и Вооруженных сил Украины. 26 января "КрАЗ" передали первую партию тягачей для украинской армии. Предприятие изготовило их под требования военных.

Если заказы будут восстановлены, это станет мощным сигналом для иностранного заказчика.

В рамках трехлетнего контракта компания "АвтоКрАЗ" планировала производить поставку большегрузной автомобильной техники КрАЗ и запасных частей для нужд командования по организации подрядных работ армии Соединенных Штатов Америки. В то же время, вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Урусский, который вместе с министром обороны Андреем Тараном посетил "АвтоКрАЗ", заявил, что вооруженные силы Украины должны закупать отечественные грузовики.