Уруский обеспокоен, что для ВСУ покупают иностранные грузовики

Фото: Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины

Вооруженные силы Украины должны закупать отечественные грузовики.

Об этом сказал вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский 18 мая. Вместе с министром обороны Андреем Тараном посетил с рабочим визитом завод "АвтоКрАЗ" на Полтавщине.

"В Вооруженных силах Украины растет количество грузовиков иностранного производства, принимают решения о размещении ряда новых образцов вооружения не на отечественном шасси. В свою очередь "АвтоКрАЗ" подчеркивает необходимость увеличить оборонный заказ и ритмичности оплаты за произведенную продукцию, - сказал Уруский. - Важно, чтобы страна с многолетним опытом и реальным собственным мощным потенциалом по производству грузовиков не потеряла технологических возможностей, а развивала их, улучшая свои позиции на рынке".

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"АвтоКрАЗ" создал шасси для радиолокационной станции армии. Новая трехкоординатная радиолокационная станция 35Д6М способна работать почти в любых климатических условиях и горной местности, говорят на предприятии.