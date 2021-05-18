 
Ексклюзивы
1/5
Лучше бы этих ветеранов не было" — как в Киеве выбирали непокоренных
Лучше бы этих ветеранов не было" — как в Киеве выбирали непокоренных
Просмотров: 1647
Сын полицейского сбил прохожую и бросил умирать: новый поворот в деле
Сын полицейского сбил прохожую и бросил умирать: новый поворот в деле
Просмотров: 369
"Никто не будет создавать запасов, будем жить одним днем" - что происходит с ценами на бензин
"Никто не будет создавать запасов, будем жить одним днем" - что происходит с ценами на бензин
Просмотров: 450
"Дед умер в вагоне" - дважды депортирована крымская татарка поделилась воспоминаниями
"Дед умер в вагоне" - дважды депортирована крымская татарка поделилась воспоминаниями
Просмотров: 234
Сбитые самолеты и сексуальная культура - чем занимаются музеи Украины
Сбитые самолеты и сексуальная культура - чем занимаются музеи Украины
Просмотров: 207
Дело Медведчука задело Путина - дипломат
Дело Медведчука задело Путина - дипломат
5 Просмотров: 1260
В отставку должен был уйти весь Кабмин, а не три министра
В отставку должен был уйти весь Кабмин, а не три министра
1 Просмотров: 540
Приезжие, предатели и враги украинцев - историки развеяли мифы о крымских татарах
Приезжие, предатели и враги украинцев - историки развеяли мифы о крымских татарах
Просмотров: 801
Каждый третий ВИЧ-инфицированный не знает о болезни. Где и как бесплатно обследоваться
Каждый третий ВИЧ-инфицированный не знает о болезни. Где и как бесплатно обследоваться
Просмотров: 117
Клубника подешевеет до 60 грн: каким будет урожай ягод и фруктов
Клубника подешевеет до 60 грн: каким будет урожай ягод и фруктов
Просмотров: 576
Фото
Все фото
5
4
6
9
5
Уруский обеспокоен, что для ВСУ покупают иностранные грузовики
Уруский обеспокоен, что для ВСУ покупают иностранные грузовики
Черешня гибнет. Можем не дождатся урожая
Черешня гибнет. Можем не дождатся урожая
Миллиарды долларов и популярные козы - настолько вырос капитал Цукерберга за 10 лет
Миллиарды долларов и популярные козы - настолько вырос капитал Цукерберга за 10 лет
Украинцы приходят за селедкой, а местные - за конфетами Порошенко: как скупляются в Польше
Украинцы приходят за селедкой, а местные - за конфетами Порошенко: как скупляются в Польше
Украинка рассказала о самой популярной работе в США
Украинка рассказала о самой популярной работе в США
Видео
Все видео
Ахметов с виллами за миллиарды, Коломойский, ОПЗЖ и российские олигархи: кому украинцы переплачивают за электричество
Ахметов с виллами за миллиарды, Коломойский, ОПЗЖ и российские олигархи: кому украинцы переплачивают за электричество
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Зеленский в видео подколол предшественников
Зеленский в видео подколол предшественников
Интервью
1/5
Взять болезнь под контроль помогут в профсоюзном санатории "Хмельник"
Взять болезнь под контроль помогут в профсоюзном санатории "Хмельник"
Просмотров: 180
Эксперт рассказал, когда появятся украинские электромобили
Эксперт рассказал, когда появятся украинские электромобили
Просмотров: 234
Клубника подешевеет до 60 грн: каким будет урожай ягод и фруктов
Клубника подешевеет до 60 грн: каким будет урожай ягод и фруктов
Просмотров: 576
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Просмотров: 1008
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
Просмотров: 900
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
18 мая 2021
Просмотров: 18
Не запити б
У жовтні я святкував день народження. Запросив колег. Першим прийшов заступник головного редактора. Дістав пляшку віскі і став виголошувати промову. ...
вторник, 18 мая 2021 16:54

Уруский обеспокоен, что для ВСУ покупают иностранные грузовики
5

  Комментировать

Отечественные вооруженные силы должны быть оснащены качественными украинскими грузовиками, говорит вице-премьер-министр Олег Уруский: «Это должно быть в приоритете»
Фото: Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины

Вооруженные силы Украины должны закупать отечественные грузовики.

Об этом сказал вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский 18 мая. Вместе с министром обороны Андреем Тараном посетил с рабочим визитом завод "АвтоКрАЗ" на Полтавщине.

"В Вооруженных силах Украины растет количество грузовиков иностранного производства, принимают решения о размещении ряда новых образцов вооружения не на отечественном шасси. В свою очередь "АвтоКрАЗ" подчеркивает необходимость увеличить оборонный заказ и ритмичности оплаты за произведенную продукцию, - сказал Уруский. - Важно, чтобы страна с многолетним опытом и реальным собственным мощным потенциалом по производству грузовиков не потеряла технологических возможностей, а развивала их, улучшая свои позиции на рынке".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинское автопроизводство упало на треть

"АвтоКрАЗ" создал шасси для радиолокационной станции армии. Новая трехкоординатная радиолокационная станция 35Д6М способна работать почти в любых климатических условиях и горной местности, говорят на предприятии.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Уруский обеспокоен, что для ВСУ покупают иностранные грузовики». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
мая

Международный день музеев - куда сегодня сходить

Впервые женщина преодолела на самолете звуковой барьер

Украинцев начали арестовывать по сфабрикованному обвинению

"Провалилась вся наша квартира" - в Одессе обрушилась часть жилого дома

Электропоезд разогнался до рекордной скорости

Украина чтит память жертв геноцида крымскотатарского народа

Приняли резолюцию об автономии Украины

Самое читаемое
Британская модель показала соблазнительные формы в пляжном наряде
Британская модель показала соблазнительные формы в пляжном наряде
4
 Просмотров: 17577
София Ротару продает отель за €23 млн в Крыму: как он выглядит
София Ротару продает отель за €23 млн в Крыму: как он выглядит
7
 Просмотров: 11034
Три классные приемы на кухне, которые зря редко используют
Три классные приемы на кухне, которые зря редко используют
8
 Просмотров: 9198
Гороскоп на 17-23 мая: почему эта неделя станет такой удивительной
Гороскоп на 17-23 мая: почему эта неделя станет такой удивительной
 Просмотров: 9063
Гороскоп на 17 мая: какие знаки этот день будет кормить весь год
Гороскоп на 17 мая: какие знаки этот день будет кормить весь год
 Просмотров: 7794
Экономика
"Никто не будет создавать запасов, будем жить одним днем" - что происходит с ценами на бензин
"Никто не будет создавать запасов, будем жить одним днем" - что происходит с ценами на бензин
 Просмотров: 450
Пенсии вырастут: кто получит больше
Пенсии вырастут: кто получит больше Просмотров: 1035
Предупредили о резком подорожании электроэнергии
Предупредили о резком подорожании электроэнергии Просмотров: 846
Сколько денег вернули украинцам за некачественные товары и услуги
Сколько денег вернули украинцам за некачественные товары и услуги Просмотров: 45
Нацбанк снизил курс доллара
Нацбанк снизил курс доллара Просмотров: 315
Больше всего комментируют
5
"Я вам не Черновецкий" - Кличко обратился к "последователям Януковича"
5
Дело Медведчука задело Путина - дипломат
3
"Россияне ждали подходящего момента" - крымчанка о русификации Крыма
3
Я жив и скоро вернусь - пропавший судья Чаус обещает дать показания
1
"Медведчука - на нары. Рабинович - неадекват, Кива - наркоман": неделя в цитатах от Gazeta.ua
Голосов: 26483
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть