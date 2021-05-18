Пенсии вырастут: кто получит больше

Пенсионеры к ежемесячным выплатам дополнительно получат 100 гривен. Фото: pixabay.com

В течение 2021 года Минсоцполитики планирует поднять выплаты пенсионерам, которые не получили доплат при индексации выплат в 2019-2020 годах.

"С 1 июля на 100 гривен вырастут выплаты для таких пенсионеров. Так прописано в законодательстве, реформа 2017 года", - заявила министр соцполитики Марина Лазебная, пишет "Україна 24".

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Она добавила, что правительство также рассмотрит постановление о повышении пенсий и минимальных пенсионных выплат для инвалидов I группы.

"У людей нет стажа. По состоянию здоровья они не могли работать. В прошлом году мы внесли в Раду законопроект, где предлагаем на 40 процентов повысить пенсии ликвидаторам на ЧАЭС с инвалидностью. Также вчера я подписала в правительство законопроект о повышении минимальных пенсионных выплат чернобыльцам вдвое", - подытожила Лазебная.

Кабмин изменил порядок выплаты пенсий. С 1 сентября деньги будут перечислять только на банковскую карточку. Все пенсионеры должны оформить ее к тому времени. Тем, кто не успеет или не захочет этого сделать, автоматически переведут пенсию в одно из финучреждений по обращению Пенсионного фонда.