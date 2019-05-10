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пятница, 10 мая 2019 08:47

Пенсии в Украине превышают 44 тыс. грн: кто на что наработал

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Пенсии в Украине превышают 44 тыс. грн: кто на что наработал
По закону, пенсии не могут быть выше 18 540 грн. Фото: donpress.com

Средняя пенсия в Украине после мартовского повышения составляет 3 тыс. грн. При этом некоторые категории граждан получают в 15 раз больше.

Об этом говорится в материале Obozrevatel.

Самые высокие пенсии в Украине получают судьи - их выплаты переваливают за 44 тыс. грн. Они "выбили" себе такие привилегии несмотря на закон, который не позволяет устанавливать пенсию выше 10 прожиточных минимумов - сейчас это 18,54 тыс. грн.

Более 20 тыс. грн пенсии получают некоторые бывшие народные депутаты.

"В Украине за год, по данным Пенсионного фонда, стало больше на 20 тыс. тех людей, которые получают пенсию больше 10 тыс. грн. По состоянию на начало 2019-го их почти 140 тыс., что составляет 1,2% от общего количества, тогда как на 1 января прошлого года их было 118 тис., или 1%. Самые большие пенсии в этой категории – у судей. Далее следуют народные депутаты и прокуроры", - рассказал экономист Алексей Дорошенко.

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Правительство работает над реализацией инициативы относительно "13-й пенсии", которую будут получать люди, имеющие большой страховой стаж, но невысокую пенсию.

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