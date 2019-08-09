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пятница, 09 августа 2019 14:40

Пенсии начали оформлять онлайн

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Пенсии начали оформлять онлайн
vlasno.info В Украине пенсии можно оформить уже онлайн

Пенсионный фонд Украины ввел назначения пенсий через вебпортал электронных услуг "Э-пенсия".

Через бесплатный сервис можно подать документы для оформления пенсии дистанционно, передает Общественное.

"Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зарегистрироваться на вебпортале Пенсионного фонда с помощью электронной подписи. В личном кабинете нужно заполнить онлайн-заявление и загрузить скан-копии необходимых документов", - говорит председатель правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус.

Можно использовать электронную подпись практически всех аккредитованных центров сертификации ключей, то есть все существующие версии электронных подписей.

Рассмотрение заявления длится 10 дней. После чего Пенсионный фонд направляет смс-сообщение о назначении пенсии или необходимость уточнения данных.

"Человеку необходимо будет обратиться в отделение, когда придет соответствующее смс-сообщение, и тогда уже получить пенсионное удостоверение", - объяснил Евгений Капинус.

Электронная подпись, личное присутствие в отделении после получения смс-сообщение и наличие оригиналов документов - основные требования оформления пенсии по новому сервису.

По состоянию на 9 августа документы на назначение пенсии дистанционно уже подали 11 человек.

"Следующий этап - это мобильное приложение. Самостоятельно можно будет подавать информацию в Пенсионный фонд и получать ее", - заявил Капинус.

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В 2020-м минимальная заработная плата может достигать 6,5 тыс. грн, а минимальная пенсия - 1,8 тыс. грн.

При увеличении минимальной заработной платы пенсионеры могут претендовать на пенсию 2,4 тыс. грн.

Для того, чтобы получать пенсию, необходимо достичь 65-летнего возраста, иметь стаж работы женщинам 30 лет, мужчинам - 35 лет.

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