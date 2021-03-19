Пандемія завдасть нищівного удару українській владі - економіст

Власть проваливает вакцинацию и это нанесет ей сокрушительный удар - Александр Савченко. Фото: Тарас Подолян

В этом году государство будет меньше строить, ремонтировать, покупать, считает экономист Александр Савченко.

"На обслуживание долгов - выплату процентов и погашение - уходит примерно 12 процентов ВВП. Этот год пройдем нормально даже если не будет кредита МВФ. Иметь проблемы с курсом в четвертом квартале и сокращение расходных статей бюджета. Фонд может предложить перейти к новой программе. Она будет готова только к концу года. Ситуация будет напряженная - по своим кредитным линиям на нас косо смотреть Евросоюз, Всемирный банк и другие заемщики. Инвестиции будут хуже", - сказал он.

В экономической политике властей эксперт называет провальной вакцинацию.

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"Сделать прививку нужно 25-30 миллионам украинцам за полгода. Это по 100 тысяч в день. Когда вакцинируют по 10 тысяч - выброшенные деньги. Нужно увеличивать расходы на закупку вакцин, предусмотреть 5 миллиардов на специальные центры вакцинации. Потому прививки в больницах - это дополнительная вероятность заболеть. Если до осени не сделаем этого, пандемия нанесет сокрушительный удар".

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Будем иметь стабильную национальную валюту до сентября-октября, сказал Александр Савченко. Затем будет послабление в 29-29,5 гривны за доллар. Гривну поддерживает слабый доллар.