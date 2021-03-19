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суббота, 20 марта 2021 20:23

Гривну поддержит слабый доллар - спрогнозировали курс осенью

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Гривну поддержит слабый доллар - спрогнозировали курс осенью
Александр Савченко составил положительный прогноз для гривны. Фото: Тарас Подолян

Будем иметь стабильную национальную валюту до сентября-октября. Об этом говорит журнала "Краина" экономист Александр Савченко.

"Затем будет послабление в 29-29,5 гривны за доллар. Гривну поддерживает слабый доллар. В прошлом году его покупательная мощность упала на 10 процентов - через программы поддержки американской экономики".

Если слишком большая эмиссия будет продолжаться, финансовая нестабильность может спровоцировать мировой кризис, считает эксперт.

"Но сейчас для таких рисков нет оснований. В украинском обесцениваются сбережения в долларах. Их надо инвестировать. Создать рынок капитала. Разрешить банкам кредитовать в валюте. Тогда банки будут доллары не под 1 процент, а под 3-4".

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Если нам удастся избежать кризиса в первой половине 2021, с большой вероятностью к концу весны курс гривны снизится до 29 грн за $ 1. В последнее время колебания валютного курса усилились. Поэтому, учитывая риски кризиса и девальвации, сбережения лучше хранить в иностранной валюте, посоветовал эксперт Александр Хмелевский.

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20
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