Экономисты посоветовали, в какой валюте держать накопления в этом году

Специалисты советуют держать деньги в иностранной валюте. Фото: pexels.com

В начале 2021 года произошли резкие скачки курса доллара. В январе его стоимость была в пределах 28,4 грн, а уже в феврале упала до 27,8 грн.

Экономист Алексей Кущ сообщил, что Украина пока не удалось договориться об очередном транше от МВФ. Курс гривны повлияет на макрофинансовую стабильность. На рынке облигаций внутреннего государственного займа сейчас наблюдается приток финансовых инвестиций. Резиденты вкладывают деньги в украинские государственные ценные бумаги. Объем этих вложений только за последний месяц вырос до более 100 млрд грн, сообщает news.finance.ua.

"Гривна - циклическая сезонная валюта. Примерно с конца зимы она обычно начинает укрепляться. Пик этого укрепления приходится на начало-середину лета. По моему мнению, диапазон укрепления будет колебаться в пределах 50 коп. - 2 грн от уровня 28 грн за $1. То есть летом стоимость доллара может составлять, к примеру, 26 грн или 27,5. Это уже будет зависеть от экономических факторов", - пояснил эксперт.

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Кандидат экономических наук Александр Хмелевский добавил, что кредиты МВФ не влияют на курс доллара в Украине. Нацбанк не имеет права использовать средства для валютных интервенций и поддержки курса гривны. Украина сейчас имеет достаточные валютные резервы, чтобы не допустить обесценивания гривны. Но в бюджете на 2021 год среднегодовой курс гривны заложен на уровне 29,1 грн за $1.

"Если нам удастся избежать кризиса в первой половине 2021 года, с большой вероятностью к концу весны курс гривны снизится до 29 грн за $ 1. В последнее время колебания валютного курса усилились. Поэтому, учитывая риски кризиса и девальвации, сбережения лучше хранить в иностранной валюте", - советует эксперт.

На сегодня средняя рыночная стоимость Bitcoin пересекла отметку в $53 тыс. Сейчас его доля занимает более 70% во всем глобальном рынке криптовалюты. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk. Общая стоимость рыночной капитализации биткоин также установила рекорд, достигнув $1 трлн.